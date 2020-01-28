В Прикамье пройдут соревнования по горнолыжному спорту «Кубок Губахи»
1 и 2 февраля в Туристическом центре «Губаха» пройдет первый этап соревнований по горнолыжному спорту «Кубок Губахи». Участники будут состязаться в дисциплинах слалом-гигант и специальный слалом.
«Кубок Губахи» – это трехэтапные соревнования, которые проводятся в этом году впервые. В них примут участие спортсмены из Пермского края и других регионов.
Следующий этап пройдет в марте 2020 года.
План мероприятия на 1 и 2 февраля:
09.00-10.00 – выдача стартовых номеров проводится в помещении «Полярная станция»
10.30 – просмотр трассы 1 попытки
11.00 – старт 1 попытки
12.00 – просмотр трассы 2 попытки
12.30 – старт 2 попытки
15.00 – награждение
Заявки на участие принимаются на электронную почту contest@gubahasport59.ru не позднее 21:00 31 января 2020 года. Предварительная регистрация обязательна.
Справка
Туристический центр «Губаха» – это 18 трасс протяжённостью от 100 до 2600 метров с максимальным перепадом высот 310 метров, 6 бугельных и один ленточный подъёмник «Sunkid», сноупарк "LuckyPark", фрирайд, гостиницы и рестораны.
Адрес: Пермский край, г. Губаха, пос. Первомайский, ул. Краснооктябрьская, 28.