2020-01-24T17:30:29+03:00
Общество

«Комсомолка» и «Маслозавод Нытвенский» угостили пермских студентов

Они подарили им ко Дню студента вкусные и полезные молочные продукты
Андрей МАТЛИН
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В обнимку с буренушкойВ обнимку с буренушкойФото: Василий Вахрин
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Завидев веселую буренку с узнаваемой эмблемой нытвенского маслозавода, студенты и студентки пермского классического университета невольно замедляли шаг.

Очень вкусно! Фото: Василий Вахрин

Очень вкусно!Фото: Василий Вахрин

В университетском кампусе сотрудники пермского филиала «Комсомольской правды» совместно с давним партнером издания ООО "Маслозавод Нытвенский" в очередной раз проводили традиционную акцию – в канун Дня студента подкармливали учащихся вкусными и полезными молочными продуктами.

- О! Нытвенский йогурт! Обожаю! – признался студент третьего курса механико-математического факультета Михаил.

- А мне кефира, пожалуйста, если можно! – предвкушая удовольствие, просит второкурсница экономического факультета Светлана.

В обмен на «вкусняшки» студенты рассказывали о том, как они питаются, какие продукты питания предпочитают.

Хороший подарок ко Дню студента! Фото: Василий Вахрин

Хороший подарок ко Дню студента!Фото: Василий Вахрин

- Для работы мозга и занятия спортом калории необходимы, - рассуждал, например, студент университета Филипп. – И лучше всего употреблять натуральные качественные продукты, такие как вот эти. Питаться всухомятку, чем попало, вредно, можно желудок испортить. А вот бифилайф, наоборот, работу пищеварительной системы улучшает.

Вкусная и полезная продукция. Фото: Василий Вахрин

Вкусная и полезная продукция.Фото: Василий Вахрин

- Вкус мне напомнил наши продукты, деревенские, я из района сюда приехала на географа учиться, - призналась студентка Оксана. - Очень вкусно!

Партнер акции -ООО "Маслозавод Нытвенский". Фото: Василий Вахрин

Партнер акции -ООО "Маслозавод Нытвенский".Фото: Василий Вахрин

Ребята благодарили участников и организаторов этого веселого праздника и признавались, что нытвенская молочная продукция - в числе их любимых. И мы тоже очень рады, что у нас есть такой замечательный партнер – ООО «Маслозавод Нытвенский».

Селфи с Буренкой. Фото: Василий Вахрин

Селфи с Буренкой.Фото: Василий Вахрин

- Спасибо, встречать День студента с такими замечательными вкусными подарками – это здорово! – говорили учащиеся.

Партнер акции - ООО "Маслозавод Нытвенский".

Партнер акции - ООО "Маслозавод Нытвенский".

ИСТОЧНИК KP.RU

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