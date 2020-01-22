«От учебников было не оторвать». Педагоги вспоминают, как учился экс-губернатор Прикамья

- Максим Решетников пришел к нам в гимназию в восьмом классе, поначалу ему непросто было, но он взялся и догнал материал, потому что уже тогда, в школьные годы, человек умел работать, - вспоминает классный руководитель нового министра экономического развития России Максима Решетникова Татьяна Юрьевна Гартман. – Я вела в их классе математику, насколько помню, Максим всегда сидел на первой парте и был хороший ученик. Учился он прилежно, любил работать. Уже в старших классах он занимался научной работой с руководителем из университета. Максим всегда был активный, жизнерадостный, принимал участие во всех школьных мероприятиях.

В старших классах Максим Решетников серьезно увлекся экономикой, он углубленно занимался с преподавателем, и в составе школьной команды поехал в Америку на школьные экономические игры.

Эти педагоги преподавали у Максима Решетникова. Фото предоставлено гимназией № 17.

- И наша команда тогда победила, - говорят педагоги. - Это потом ученики из многих городов России стали участвовать в этих соревнованиях, но тогда, в 90-х, наша гимназия была одной из первых. И когда команда из российской глубинки победила, для всех в Америке это было большой неожиданностью. Настоящим событием!

Учебу Максим Геннадьевич заканчивал в перестроечный период. Многие выпускники тех лет, которые углубленно занимались экономикой, сейчас очень успешны. Кто-то работает в правительстве, кто-то утроился за рубежом.

В архиве гимназии № 17 нам разыскали старый школьный журнал, в котором стоят оценки выпускника Максима Решетникова. В документе напротив его фамилии - одни пятерки.

Эти оценки стоят в аттестате Максима Решетникова.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

О том, что в гимназии учился бывший губернатор Пермского края, а теперь министр экономического развития, прекрасно знают все школьники с 1 по 11 класс. Ребятам с начальной школы рассказывают об этом на уроках и классных часах. А еще о своем знаменитом выпускнике здесь слагают былины. В прямом смысле этого слова!

- По программе мы изучали былинные традиции и формулу, как она пишется, - рассказывает преподаватель русского языка. – На дом ребята получили задание придумать былину об интересном им человеке. Кто-то написал про Юрия Гагарина, кто-то про себя, а шестиклассник Андрей Некрасов про Максима Решетникова:

Как во славном Перми-городе Жил да был славный молодец Максим да Геннадьев сын. Учился он уму-разуму В школе пермской 17-й, Что подарена тому городу Купцом честным Любимовым…

На сцене с директором гимназии Элеонорой Падей. Фото предоставлено гимназией № 17.

Теперь эта былина войдет в очередной сборник стихов, которые ежегодно выпускаются в гимназии. Когда в феврале 2017 года Максима Решетникова назначили губернатором Пермского края, он вернулся из Москвы и первым делом пришел в гости к своим любимым учителям.

- Было 8 марта, Максим Геннадьевич принес букеты, долго разговаривал с директором гимназии Элеонорой Николаевной Падей, потом поздравил нас и на концерте праздничном посидел, это было очень приятно, - вспоминают педагоги.

Гимназия, где учился новый министр экономического развития.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Тогда Максим Решетников оставил в книге почета гимназии такую запись: «Дорогой и любимой школе, Элеоноре Николаевне, учителям – не меняйтесь! Достигнуть лидерства – сложно, удержать лидерство – сложно вдвойне! Вы же лидеров воспитываете! Спасибо вам за Ваш труд, с глубокой благодарностью! Решетников М.Г.»

В этой гимназии учился Максим Решетников.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В гимназии не скрывают, что их высокопоставленный выпускник помог им решить вопрос со строительством нового здания. Гимназия, где учился Максим Решетников, уже много лет переполнена. Здание историческое, находится в самом центре города, ребят здесь учится почти тысяча, коридоры небольшие, ученики и педагоги ютятся в две с половиной смены. А рядом находится большой участок земли, за который 16 лет шла негласная борьба между образованием и бизнесом. В итоге в 2020 году на этой земле начнут строить новое здание гимназии.