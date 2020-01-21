2020-01-21T20:58:34+03:00
Политика

Биография Максима Решетникова: что известно о новом министре экономического развития России

Новый министр экономического развития России - Максим Решетников. Что о нем известно
Алиса СОКОЛОВА
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Фото: пресс-служба правительства Прикамья.Фото: пресс-служба правительства Прикамья.
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21 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников стал министром экономического развития. На посту он проработал три года. Публикуем краткую биографию Максима Решетникова

Новый министр экономического развития РФ Максим Решетников учился в пермской 17-й гимназии. Уже тогда он в шутку говорил одноклассникам: «Обязательно буду премьером!»

И в 2000 году Максим Решетников закончил пермский университет по специальности «экономист-математик». А в 2003 году стал и кандидатом наук. Тема его диплома - «Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели на примере Пермской области». То есть новый министр экономического развития Максим Решетников уже тогда тяготел именно к экономике.

Дальше в биографии Максима Решетникова - работа в администрации региона. Затем он стал руководителем губернаторской администрации.

Следующий пункт в биографии Максима Решетникова - работа в Москве. В 2012 году он руководил департаментом экономической политики и развития столицы.

В феврале 2017-го новый министр экономического развития Максим Решетников стал исполняющим обязанностями главы Прикамья. 10 сентября, на выборах, он набрал больше 82 процентов голосов.

В биографии Максима Решетникова на посту Губернатора много достижений. Например, набережная и эспланада здорово преобразились. Но затягивается дело с новым пермским зоопарком.

Также новый министр экономического развития Максим Решетников объездил все регионы края. А еще часто проводил онлайн-трансляции в соцсетях, где отвечал на вопросы местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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