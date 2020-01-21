Биография Максима Решетникова: что известно о новом министре экономического развития России
21 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников стал министром экономического развития. На посту он проработал три года. Публикуем краткую биографию Максима Решетникова
Новый министр экономического развития РФ Максим Решетников учился в пермской 17-й гимназии. Уже тогда он в шутку говорил одноклассникам: «Обязательно буду премьером!»
И в 2000 году Максим Решетников закончил пермский университет по специальности «экономист-математик». А в 2003 году стал и кандидатом наук. Тема его диплома - «Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели на примере Пермской области». То есть новый министр экономического развития Максим Решетников уже тогда тяготел именно к экономике.
Дальше в биографии Максима Решетникова - работа в администрации региона. Затем он стал руководителем губернаторской администрации.
Следующий пункт в биографии Максима Решетникова - работа в Москве. В 2012 году он руководил департаментом экономической политики и развития столицы.
В феврале 2017-го новый министр экономического развития Максим Решетников стал исполняющим обязанностями главы Прикамья. 10 сентября, на выборах, он набрал больше 82 процентов голосов.
В биографии Максима Решетникова на посту Губернатора много достижений. Например, набережная и эспланада здорово преобразились. Но затягивается дело с новым пермским зоопарком.
Также новый министр экономического развития Максим Решетников объездил все регионы края. А еще часто проводил онлайн-трансляции в соцсетях, где отвечал на вопросы местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU