«VERRA Автомобили с пробегом»: в Перми появился новый бренд

Компания VERRA, официальный дилер Toyota, Lexus и Porsche в Перми, в новом 2020 году перезапустила направление автомобилей с пробегом. Рынок автомобилей с пробегом развивается особенно динамично в последние годы, только за 2019 год VERRA удалось увеличить продажи таких автомобилей в три раза. Перезапуск одного из направлений бизнеса и презентация нового бренда «VERRA Автомобили с пробегом» - еще один шаг к развитию компании и соответствию самым современным тенденциям на автомобильном рынке Пермского края.

- На площадке “VERRA Автомобили с пробегом” (на улице Героев Хасана, 81б) сформирован внушительный ассортимент востребованных автомобилей, - рассказали в компании. - И только на площадке "VERRA Автомобили с пробегом” можно найти автомобили Toyota и Lexus, проверенные по программам автопроизводителя Toyota Tested и Lexus Select. Команда “VERRA Автомобили с пробегом” прошла обучение по быстрой и качественной диагностике автомобиля. В кратчайшие сроки клиенту представляется вся информация о техническом состоянии автомобиля, его юридической чистоте и истории обслуживания. На автомобили дается дополнительная гарантия.

Теперь “VERRA Автомобили с пробегом” - это единая площадка, где клиенты смогут выбрать любой из представленных автомобилей, провести диагностику собственного авто, а также получить высокий уровень сервиса. Для клиентов из отдаленных населенных пунктов или других регионов будет запущен современный сайт с новыми технологиями и сервисным консультантом. Он позволит дистанционно провести осмотр автомобиля, получить консультацию специалиста и оставить предварительную заявку на выкуп авто. Работает быстрый выкуп автомобилей, возможна постановка автомобиля на комиссию. Оценка всех автомобилей проводится быстро и прозрачно. Для клиентов, которые хотят продать автомобиль самостоятельно, доступна услуга предпродажной подготовки (полная мойка, химчистка, корректировка дефектов кузова) и фотографирование на стенде с качественным светом и обработкой фотографий.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

- Комфортный поиск автомобиля, его состояние, дополнительные услуги, высокий уровень клиентского сервиса и партнёрские отношения во время сделки - мы занимаемся автомобилями с пробегом уже 11 лет, и точно знаем, что важно для наших клиентов. Запуск “VERRA Автомобили с пробегом” стал значимым событием для компании, так как мы в разы улучшили все процессы в этом направлении нашего бизнеса. Впереди нас ждут большие и серьезные планы. «VERRA Автомобили с пробегом» будет масштабироваться и развиваться не только в Пермском крае, но и за его пределами.

VERRA Автомобили с пробегом

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