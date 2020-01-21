"Он его так воспитывал". В Прикамье 7-летний ребенок часами стоял в углу на макаронах по приказу отчима

В Пермском крае арестовали 30-летнего мужчину, который жестоко издевался над 7-летним пасынком.

- Семья у них полная - кроме мальчика, в семье есть еще два маленьких ребенка, - рассказали нам в прокуратуре Красновишерска. - Мужчине они родные, а старший мальчик приходился пасынком. Семья на учете как неблагополучная не состояла. Глава семейства работал, был единственным кормильцем.

Как рассказали в следственном комитете, мужчина систематически издевался над пасынком в период с марта 2016 года по сентябрь 2019 года. Он ставил ребенка на макароны в угол и заставлял часами стоять. Даже не пускал мальчика в туалет. А еще - избивал. Мама ребенка знала об этом, но боялась куда-то обращаться. Отчим же пребывал в уверенности, что воспитывает ребенка.

- В прошлом году мальчик пожаловался на происходящее бабушке, которая была не в курсе ситуации, - сообщили в прокуратуре. - Она сразу же пошла в полицию и написала заявление.

Сейчас отчим арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки". Мальчик остался в семье.