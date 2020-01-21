«Из последних сил держалась за льдину». В Кунгуре 17-летний подросток спас из реки 70-летнюю пенсионерку

На днях в Кунгуре произошел несчастный случай, который мог бы обернуться трагедией, если бы не 17-летний студент Никита Султанов. Парнишка учится на втором курсе Кунгурского сельскохозяйственного колледжа. А еще серьезно занимается спортом. Он кандидат в мастера спорта по ДЗЮДО.

В декабре Никита возвращался с учебы, и на подвесном мосту через реку Шаква заметил людей, смотревших в воду. Никита подошел поближе и увидел, как в нескольких метрах от берега в ледяной воде тонула пожилая женщина. Она из последних сил держалась за льдину, чтобы не унесло сильное течение.

Женщина настолько обессилела от холода, что до машины "скорой помощи" ее несли на носилках. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН России по Пермскому краю.

Зеваки, как и положено, позвонили в службу спасения. А потом стояли, смотрели на тонущую бабушку и ждали, когда к берегу приедут спасатели. Никто из находящихся на мосту людей не рискнул заходить в ледяную воду. А 17-летний студент мгновенно оценил ситуацию и понял, что спасателей бабушка может и не дождаться, течение в Шакве сильное, а судя по тому, как держалась женщина, силы ее были на исходе.

Парнишка, не раздумывая, бросился в ледяную воду, добрался до женщины и сумел вытащить ее на берег. Позже выяснилось, что 70-летняя пенсионерка возвращалась из магазина, а когда шла через мост, поскользнулась, упала и провалилась сквозь прутья для ограждения.

Когда Никита вытащил пострадавшую на берег, на место ЧП подоспели врачи, спасатели, сотрудники МЧС. На носилках они донесли женщину до машины скорой помощи, где ей сначала оказали первую помощь, а потом увезли в больницу. Сказать, что спасенная женщина благодарна этому храброму парнишке – это значит, ничего не сказать. Женщина прекрасно понимает, что парень рисковал своей жизнью, чтобы спасти ее.

Момент награждения Благодарственным письмом. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН России по Пермскому краю.

Никому из родных о своем геройском поступке Никита ничего не рассказал. Он умудрился просушить одежду и обувь так, что мама ничего не заметила. О геройском поступке сына родители узнали, когда их вызвали в колледж, чтобы вручить благодарственные письма за хорошее воспитание сына.

Правда, есть в биографии героя небольшое темное пятнышко. За совершенные ранее проступки он состоит на учете Кунгурского филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. Не исключено, что после этого храброго поступка парня досрочно снимут с учета.

Благодарственное письмо за воспитание сына, совершившего геройский поступок, вручили и родителям. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН России по Пермскому краю.

- Руководство МЧС по Кунгурскому району направило ходатайство в администрацию города о награждении Никиты Султанова медалью 2-ой степени за смелость и самоотверженность, проявленную при спасении человека, а также за исполнение гражданского долга в условия сопряженных с риском для жизни, - сообщили «Комсомольской правде» - Пермь» в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.