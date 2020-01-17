За последний год в Прикамье участились случаи заболевания сальмонеллезом

Сальмонеллезы - это группа острых кишечных инфекций бактериального происхождения, которые поражают желудочно-кишечный тракт, вызывая интоксикацию и обезвоживание организма. Для сальмонеллеза характерно резкое повышение температуры, сильные боли животе, диарея, тошнота и иногда рвота. Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после того, как бактерия оказалась в организме.

Бактерии могут размножаться в любой среде и достаточно длительное время: до 5 месяцев — в воде, до полугода — в мясе, до года — в мясе птицы, твёрдых сырах, до 3 недель — в молоке, около 3 недель — на яичной скорлупе, до полутора лет — в почве. Замораживание зараженных продуктов не снижает жизнеспособность бактерий. Самое главное, что сальмонеллез ,живя и размножаясь на продуктах, они никак не влияют на их внешний вид и вкусовые качества.

Стоит отметить, что сальмонелла широко распространена среди домашних и диких животных, преимущественно среди животных, используемых в пищу, таких как домашняя птица, свиньи и крупный рогатый скот. Человек заражается сальмонеллезом, как правило, в результате потребления зараженных пищевых продуктов животного происхождения (в основном, яиц, мяса, домашней птицы и молока). В основном, это происходит тогда, когда пища приготовлена без соблюдения правил термообработки. Также заражение может произойти при употреблении сырой воды. Высока вероятность заразиться от больного сальмонеллёзом человека, чаще всего это происходит в детских садах, школах, больницах. После перенесенного заболевания формируется иммунитет, который сохраняется до полугода.

Наиболее подвержены заражению сальмонеллезом маленькие дети, пожилые люди, люди со сниженным иммунитетом, работники птицефабрик и животноводческих ферм.

Для того, чтобы обезопасить себя и избежать заболевания необходимо соблюдать следящие правила:

- тщательно мыть руки перед приготовлением пищи и перед едой;

-мыть руки после контакта с животными (особенно птицами, скотом);

- обязательно мыть руки, доски и ножи после очистки свежей рыбы или разделки мяса;

- хранить продукты при низкой температуре;

- предотвращать размораживание и замораживание пищи;

- отдельно хранить в холодильнике приготовленную пищу, так чтобы она не соприкасалась с яйцами и сырым мясом;

- для каждого вида продуктов нужно иметь отдельные разделочные доски, особенно для рыбы и мяса;

- промывать свежие овощи и фрукты перед употреблением;

- не пить воду из-под крана;

- не приобретать мясо, птицу, яйца , творог, молоко, масло, сыр в местах несанкционированной торговли;

- приобретая яйца, строго следить за датой сортировки ( она указывается как на упаковке, так и непосредственно на яйцах). Допустимый срок реализации- 25 дней;

- яйца варить не менее 10 минут с момента закипания, птицу — 40 минут, мясо — не менее 2 часов.