2020-01-17T15:25:47+03:00
Общество

За последний год в Прикамье участились случаи заболевания сальмонеллезом

Симптомы болезни появляются через 6-72 часа после того, как бактерия оказалась в организме.
Поделиться:
Наиболее подвержены заражению сальмонеллезом маленькие дети, пожилые люди, люди со сниженным иммунитетом, работники птицефабрик и животноводческих фермНаиболее подвержены заражению сальмонеллезом маленькие дети, пожилые люди, люди со сниженным иммунитетом, работники птицефабрик и животноводческих фермФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Сальмонеллезы - это группа острых кишечных инфекций бактериального происхождения, которые поражают желудочно-кишечный тракт, вызывая интоксикацию и обезвоживание организма. Для сальмонеллеза характерно резкое повышение температуры, сильные боли животе, диарея, тошнота и иногда рвота. Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после того, как бактерия оказалась в организме.

Бактерии могут размножаться в любой среде и достаточно длительное время: до 5 месяцев — в воде, до полугода — в мясе, до года — в мясе птицы, твёрдых сырах, до 3 недель — в молоке, около 3 недель — на яичной скорлупе, до полутора лет — в почве. Замораживание зараженных продуктов не снижает жизнеспособность бактерий. Самое главное, что сальмонеллез ,живя и размножаясь на продуктах, они никак не влияют на их внешний вид и вкусовые качества.

Стоит отметить, что сальмонелла широко распространена среди домашних и диких животных, преимущественно среди животных, используемых в пищу, таких как домашняя птица, свиньи и крупный рогатый скот. Человек заражается сальмонеллезом, как правило, в результате потребления зараженных пищевых продуктов животного происхождения (в основном, яиц, мяса, домашней птицы и молока). В основном, это происходит тогда, когда пища приготовлена без соблюдения правил термообработки. Также заражение может произойти при употреблении сырой воды. Высока вероятность заразиться от больного сальмонеллёзом человека, чаще всего это происходит в детских садах, школах, больницах. После перенесенного заболевания формируется иммунитет, который сохраняется до полугода.

Наиболее подвержены заражению сальмонеллезом маленькие дети, пожилые люди, люди со сниженным иммунитетом, работники птицефабрик и животноводческих ферм.

Для того, чтобы обезопасить себя и избежать заболевания необходимо соблюдать следящие правила:

- тщательно мыть руки перед приготовлением пищи и перед едой;

-мыть руки после контакта с животными (особенно птицами, скотом);

- обязательно мыть руки, доски и ножи после очистки свежей рыбы или разделки мяса;

- хранить продукты при низкой температуре;

- предотвращать размораживание и замораживание пищи;

- отдельно хранить в холодильнике приготовленную пищу, так чтобы она не соприкасалась с яйцами и сырым мясом;

- для каждого вида продуктов нужно иметь отдельные разделочные доски, особенно для рыбы и мяса;

- промывать свежие овощи и фрукты перед употреблением;

- не пить воду из-под крана;

- не приобретать мясо, птицу, яйца , творог, молоко, масло, сыр в местах несанкционированной торговли;

- приобретая яйца, строго следить за датой сортировки ( она указывается как на упаковке, так и непосредственно на яйцах). Допустимый срок реализации- 25 дней;

- яйца варить не менее 10 минут с момента закипания, птицу — 40 минут, мясо — не менее 2 часов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
В Перми два автобусных маршрута сменят перевозчиков
В Прикамье 46-летний мужчина надругался над 8-летней девочкой в подъезде
«Зажало в машине». В лобовом столкновении в Прикамье пострадали два человека
Пермьстат: как за год изменились цены на продукты и бензин
Пермский филиал «УРАЛХИМа» в 2019 году направил в санатории более 60 работников
«От побоев пряталась у подруги». В Прикамье мужчина избивал жену из-за ревности
Мэр Перми призвал главу Мотовилихи принимать «жесткие меры» по уборке улиц
В Перми из-за потепления изменился график работы купелей
В Перми сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
206 человек умерли в Перми за 2019 год от отравления алкоголем
Из-за аномально теплой погоды в Перми закрыли каток и горки на эспланаде
В Прикамье из-за оттепели закрыли две ледовые переправы
В Перми лихач на "Infiniti" полном ходу сбил женщину на «зебре»
В Перми глыба льда упала на пенсионерку
В Перми на территории долгостроя нашли обгоревший труп
«Его невозможно обмануть». В Прикамье начал работать робот-чиновник
Пермякам рассказали, из каких родников можно пить воду
Администрация Перми: Снег на голову женщине не падал
В Перми женщину придавило деревянными ящиками в результате ДТП
Администрация начала выкупать объекты в центре Перми, попавшие под изъятие
Видео: в центре Перми загорелась декоративная подсветка
В Прикамье работодателя привлекли к уголовной ответственности за увольнение беременной сотрудницы
В Прикамье в колонию пытались пронести зефир с наркотиками
В Перми следователи проверят обстоятельства нападения пациента на врачей скорой
Главным тренером пермского футбольного клуба «Звезда» стал Рустем Хузин
В Перми сугроб с крыши высотки упал на голову беременной женщине