Экзамены у пермских студентов-медиков будет принимать робот

Студенты Пермского медицинского университета теперь будут сдавать экзамены не только своим преподавателям, но и роботу. Новый робот представляет собой машину, внешне похожую на человека. Его задача - имитировать поведение пациента на приеме у врача. Робот будет сообщать «свои» симптомы и анализировать то, как студент пытается поставить диагноз.

Специалисты университета подготовили несколько сценариев поведения робота — с подробным описанием жалоб, условиями, возрастом пациента, данными анализов и другими критериями. Будущий врач должен провести первичный опрос, поставить диагноз, назначить лечение или направить на дополнительное обследование и анализы. Робот реагирует на ключевые слова и действия студента, имитируя диалог пациента и врача.

В конце сеанса робот подводит итоги приема. Он анализирует последовательность вопросов будущего врача согласно клиническим рекомендациям и оценивает, насколько точно поставлен диагноз и назначено лечение. Также робот сохраняет каждое действие и вопрос пользователя, чтобы студенты могли провести работу над ошибками исправить их в будущем. Полученные результаты и история приема отправляются преподавателю, который изучает действия студента, принимает решение о выставлении оценки или задает дополнительные вопросы студенту.

Фото: компания «Промобот»

Робот-тренажер разработан совместно компанией «Промобот» и Пермским государственным медицинским университетом им. академика Е.А. Вагнера.

- Сегодня в обучении студентов-медиков в ПГМУ активно используется симуляционное оборудование, - рассказал Андрей Байдаров, проректор ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. - Все выпускники для допуска к работе сдают процедуру аккредитации, проводя манипуляции на манекенах. Новый робот позволяет не просто создать симуляцию, максимально приближенную к реальной, а дает возможность погрузится в ситуацию и сформировать тем самым клиническое мышление будущего врача, в соответствии с выбранной специальностью. Играя роль пациента, робот выступает в роли виртуального преподавателя, контролируя каждое слово и действие студента, и передает все сведения в электронном виде реальному педагогу.