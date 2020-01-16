2020-01-16T14:08:57+03:00
Общество

Арменка из «Реальных пацанов» хочет стать мэром города нефтяников в Прикамье

Он зарегистрировался в качестве кандидата на пост главы Осинского округа
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Был актером, бизнесменом, депутатом, теперь хочу быть главой. Фото: страница ВК актера.Был актером, бизнесменом, депутатом, теперь хочу быть главой. Фото: страница ВК актера.
Изменить размер текста:

Прежнего мэра Осы сняли с должности по представлению прокуратуры три года назад – за то, что он, врач по образованию, незаконно практиковал как хирург. Потом городскую администрацию решили объединить с районной, и стали готовиться к выборам. Объявили конкурс на пост главы Осинского городского округа.

Подал заявку «в мэры» и Армен Бежанян, который многим известен как Арменка из «Реальных пацанов», а в последнее время занимался в Осинском районе лесопосадками. Но актер, ставший предпринимателем, еще должен пройти своеобразный кастинг.

- На участие в конкурсе заявились 9 человек из разных отраслей, они должны еще пройти сито конкурсной комиссии, - говорит Армен Бежанян. - В нее входят 6 осинских депутатов и 6 представителей губернатора.

На своей страничке ВКонтакте он написал: «Узнал список кандидатов на главу. Есть умные, есть красивые. А умного и красивого среди них нет. Значит, будет!»

3 февраля кандидатуры, отобранные комиссией, представят городской думе. Претендент, набравший больше всего депутатских голосов, станет главой городского округа. Будет участвовать в этом голосовании и сам Армен Бежанян – в прошлом году предприниматель стал осинским депутатом.

В числе соперников актера – и действующий глава Осинского района, и исполняющий обязанности мэра Осы. Но Армен Бежанян считает, что сможет их победить.

- Прежняя команда медлительная, неповоротливая, - говорит он. - Вы посмотрите, что происходит в стране на самом верху. А мы – маленькая копия этого. Нацпроекты фактически не дошли до нас. Если будущий глава не сможет грамотно распорядиться теми средствами, которые государство выделило для повышения благосостояния людей, то грош цена такому руководителю. Трансформация власти нужна и у нас. Мы, депутаты, тоже давно говорим, что заместители главы и руководители муниципальных учреждений должны согласовываться и утверждаться депутатским корпусом.

Оса – город нефтяников. Он вырос и развивался за счет Осинского нефтяного месторождения.

- Слушайте, с учетом экономики, которая сейчас сложилась в стране, еще непонятно – нефть это богатство или нет? – говорит по этому поводу Армен Бежанян. - Мы же видим, что у стран, которые сидят на нефтяной или газовой трубе, начинает автоматически падать эффективность в других отраслях. И Осинский район, к сожалению, ничем не отличается. У нас тут колоссальные лесные запасы, мы можем добывать в Каме песчано-гравийную смесь. Наша земля талантлива людьми, у нас есть свои Кулибины, свои самородки.

В комментариях на соцстраничке ВКонтакте актера пользователи по-разному отнеслись к его желанию стать главой нефтяного города.

- Идем по пути Зеленского, и править нами будет шоумен-бизнесмен? – опасается один из них.

- Зато если выберем Арменку мэром, о нашей Осе вся Россия узнает, - не соглашается с ним другой.

На вопрос, каким он видит себя на посту главы, Армен Бежанян, подумав, отвечает коротко: «Жестким».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
В Прикамье ожидается сильная оттепель до +3 градусов
В Перми полиция разыскивает лихача, который сбил пешехода
В Прикамье на «зебре» сбили 9-летнего мальчика
Подростка из Кудымкара, который расстрелял приемных родителей из США, признали невменяемым
В пермском доме обрушился потолок в одной из комнат
"Пошел к врачу с жалобой на увеличенные лимфоузлы". Подросток из Перми борется с онкологией
«Врачи к нам даже не подходили». В прикамской больнице умерла новорожденная девочка
В Перми с 5 этажа многоквартирного дома упал мужчина
В Перми запустили акцию "Умножай любовь", которая поможет тяжелобольным детям выздороветь
Пермяка отправили за решетку за хранение наркотиков
Торговый дом ПЗСП предлагает специальную скидку на блоки
В центре Перми на бизнесмена и его машину обрушилась глыба льда
Пермские спасатели помогли собаке, провалившейся в канализационный люк
В Перми ожидается мокрый снег и метель
В Перми с высоты упала 19-летняя девушка
На 34-летнего пермяка упал кусок льда с крыши