Арменка из «Реальных пацанов» хочет стать мэром города нефтяников в Прикамье

Прежнего мэра Осы сняли с должности по представлению прокуратуры три года назад – за то, что он, врач по образованию, незаконно практиковал как хирург. Потом городскую администрацию решили объединить с районной, и стали готовиться к выборам. Объявили конкурс на пост главы Осинского городского округа.

Подал заявку «в мэры» и Армен Бежанян, который многим известен как Арменка из «Реальных пацанов», а в последнее время занимался в Осинском районе лесопосадками. Но актер, ставший предпринимателем, еще должен пройти своеобразный кастинг.

- На участие в конкурсе заявились 9 человек из разных отраслей, они должны еще пройти сито конкурсной комиссии, - говорит Армен Бежанян. - В нее входят 6 осинских депутатов и 6 представителей губернатора.

На своей страничке ВКонтакте он написал: «Узнал список кандидатов на главу. Есть умные, есть красивые. А умного и красивого среди них нет. Значит, будет!»

3 февраля кандидатуры, отобранные комиссией, представят городской думе. Претендент, набравший больше всего депутатских голосов, станет главой городского округа. Будет участвовать в этом голосовании и сам Армен Бежанян – в прошлом году предприниматель стал осинским депутатом.

В числе соперников актера – и действующий глава Осинского района, и исполняющий обязанности мэра Осы. Но Армен Бежанян считает, что сможет их победить.

- Прежняя команда медлительная, неповоротливая, - говорит он. - Вы посмотрите, что происходит в стране на самом верху. А мы – маленькая копия этого. Нацпроекты фактически не дошли до нас. Если будущий глава не сможет грамотно распорядиться теми средствами, которые государство выделило для повышения благосостояния людей, то грош цена такому руководителю. Трансформация власти нужна и у нас. Мы, депутаты, тоже давно говорим, что заместители главы и руководители муниципальных учреждений должны согласовываться и утверждаться депутатским корпусом.

Оса – город нефтяников. Он вырос и развивался за счет Осинского нефтяного месторождения.

- Слушайте, с учетом экономики, которая сейчас сложилась в стране, еще непонятно – нефть это богатство или нет? – говорит по этому поводу Армен Бежанян. - Мы же видим, что у стран, которые сидят на нефтяной или газовой трубе, начинает автоматически падать эффективность в других отраслях. И Осинский район, к сожалению, ничем не отличается. У нас тут колоссальные лесные запасы, мы можем добывать в Каме песчано-гравийную смесь. Наша земля талантлива людьми, у нас есть свои Кулибины, свои самородки.

В комментариях на соцстраничке ВКонтакте актера пользователи по-разному отнеслись к его желанию стать главой нефтяного города.

- Идем по пути Зеленского, и править нами будет шоумен-бизнесмен? – опасается один из них.

- Зато если выберем Арменку мэром, о нашей Осе вся Россия узнает, - не соглашается с ним другой.

На вопрос, каким он видит себя на посту главы, Армен Бежанян, подумав, отвечает коротко: «Жестким».