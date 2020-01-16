2020-01-15T21:32:46+03:00
Общество

«Вы не поверите!» Стало известно, какие улицы Перми вошли в число самых фотографируемых в России

Сервис Облако Mail.ru составил рейтинг новогодних фотографий
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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А Соборная площадь в рейтинг не попала.А Соборная площадь в рейтинг не попала.Фото: Василий Вахрин
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Облако Mail.ru провело исследование, по результатам которого были определены самые популярные для фотографий в новогодние каникулы улицы 15 российских городов. Как сообщило РИА «Новости», эксперты сервиса проанализировали около 13 миллионов фотографий, сделанных с 20 декабря прошлого года по 8 января нынешнего, и выявили улицы, которые больше других пользовались популярностью среди фотографов.

Как показало исследование, самым популярным местом для снимков в Москве стала Красная площадь. Также часто москвичи фотографировались на проспекте Мира, на ВДНХ, в Сокольниках и Останкино. В число самых фотографируемых улиц вошли Невский проспект и Дворцовая Набережная в Санкт-Петербурге.

В рейтинг также попали пешеходная улица Баумана в Казани, Комсомольский проспект в Челябинске.

А в Перми – вы не поверите! - самыми популярными местами для новогодних фотографий стали улицы Хабаровская и Клары Цеткин. Именно там больше всего фотографировались пермяки в новогодние каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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