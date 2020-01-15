В Перми пересчитают всех голубей и уток

В Пермском классическом университете заканчивают составлять «беличью карту» с описанием мест обитания и численности этих симпатичных зверьков. И хотели бы сделать также «голубиную» и «утиную» карты.

Белок в Перми уже пересчитали.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зачем переписывать сизокрылых?

- Сейчас мы, действительно, завершаем составление «беличьей» карты, причем, данные собрали только благодаря пользователям соцсетей, - говорит доцент кафедры позвоночных и экологии ПГНИУ Надежда Костицына. - Мы получили более 30 сообщений с панорамными фотографиями и необходимым описанием. Обнадеженные такой активностью пермяков, решили составить и «голубиную карту». И опубликовали на сайте университета соответствующее обращение. Но к нашему удивлению, на этот раз имеем пока совсем немного откликов. Возможно, люди боятся, что мы собираем подобные сведения, чтоб потом кто-то начал травить голубей? Но это не так! Этого делать никто не будет, это небезопасно и просто запрещено.

Никто не знает, сколько в Перми сизокрылых птиц.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для чего же тогда переписывать голубей?

- В случае с белками мы изучали их численность, чтобы понять: ждать ли нам в ближайшее время их миграционную активность? - говорит Надежда Костицына. – Когда белок становится много, они могут волнами мигрировать из лесов через город, как это было, например, в 1964 году, когда эти зверьки потоком перемещались по улице Газеты Звезды в сторону Камы. Голуби – это обязательный атрибут любого города. Но когда их число превышает определенный уровень, начинают страдать и птицы, и горожане. Наверное, многие видели на тротуарах в конце лета погибших голубей? При чрезмерной численности у этих птиц развиваются различные заболевания, которые могут передаваться и людям. Если мы увидим, что в каких-то местах сформировались слишком большие стаи сизокрылых, будем искать причину, убеждать жителей этих микрорайонов не подкармливать голубей. Возможно, источником кормовой базы для них служат пищевые отходы - бытовые или каких-то предприятий.

А я одна такая, особенная!Фото: Василий Вахрин

Надежда Костицына признается, что пока пермские биологи даже приблизительно не могут сказать, сколько в миллионном городе голубей.

- Несколько лет назад мы пытались посчитать этих птиц силами наших студентов, - говорит она. – Они объезжали город на велосипедах и насчитали тогда примерно 2 тысячи голубей. Наверняка это никак не больше 20 процентов от их реального числа. Так что без помощи пользователей соцсетей нам не обойтись.

Что должен сделать тот, кто захочет поучаствовать в голубиной переписи?

- Требования несложные, - говорит Наталья Костицына, - Необходимо сделать фотографию замеченной вам стаи так, чтобы в кадр попали все птицы – то есть снять ее с определенного расстояния. Нужно на глаз определить, сколько примерно в стае птиц, при этом использовать такую градацию: меньше 10, от 10 до 50, от 50 до 100, от 100 до 150, от 150 до 200, более 200. Необходимо указать точный адрес съемки и свои контактные данные. Затем – переслать сообщение на электронную почту biology.psu@yandex.ru или на страницу ВКонтакте Пермского орнитологического общества vk.com/kamabirds.

Утиная фотоохота

Пермякам предлагают поучаствовать и в переписи водоплавающих перелетных птиц, которые предпочли на зиму задержаться в городе.

Голубь, не мешай, тебя будут считать отдельно!Фото: Максим КИСЕЛЕВ

- Ежегодно в Перми остаются зимовать перелетные птицы 70 видов, они нуждаются в защите и подкормке, - объясняют биологи. - Учет поможет выяснить, нужно ли устраивать для них «холодные зимовки» и какие именно.

Фотографии водоплавающих птиц и описание к ним можно направлять на почту mail@rbcu.ru или на сайт Союза охраны птиц www.rbcu.ru. На этом портале можно будет поучаствовать в фотоконкурсе «Утиное селфи». Оцениваться фото будут в нескольких номинациях: самое большое скопление уток, утиные хвостики, торчащие из воды, а также наиболее оригинальный снимок.

Но можно принять участие и в специальной прогулке, которую организуют управление по экологии и природопользованию администрации Перми и Пермское орнитологическое общество. Желающих ждут в воскресенье, 19 января, на остановке «Разгуляй» общественного транспорта. Сбор – в 10.30.

- Продолжительность прогулки составит около 3 часов, - объяснили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми. – Путь будет проходить по долине реки Егошиха от Северной до Чкаловской дамбы. По дороге участники подсчитают водоплавающих птиц и других зимующих пернатых. Если имеются бинокли и фотоаппараты, желательно взять их с собой. Нелишне будет надеть высокую непромокаемую обувь.

В прошлом году в Перми посчитали уток на речках Ива, Мотовилиха, Данилиха, Гусянка, Егошиха и Мулянка, всего было замечено 665 водоплавающих птиц.