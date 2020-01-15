Новогодние каникулы в Англии: как получить визу, сэкономить на билетах и что посмотреть

Семья пермяков с годовалым сынишкой решили необычно встретить 2020 год и на новогодние каникулы полетели в Англию, куда их давно звали друзья - бывшие россияне. Ехать решили сами, без посредников и турагентств. Готовиться к поездке начали за полгода: в июле купили билеты на самолет, потом собрали необходимые документы и справки, а в ноябре получили туристическую визу на полгода. 28 декабря сели в самолет до Москвы и уже через несколько часов обнимались со своими друзьями.

Со снегом жизнь в Англии останавливается

- Иван, его жена Юля и их трехлетний сын живут в Бристоле, это город на юго-западе Англии, - рассказывает пермяк Василий Вахрин. - От Лондона ехать два с половиной часа на автобусе. Иван - родом из Иваново, семь лет назад переехал в Англию, где уже жила его сестра. Сейчас работает инженером в авиастроительной компании Airbus. Юлия - пермячка, в Англию она переехала к мужу пять лет назад. Сначала была в декрете, сейчас вышла на работу в крупную сеть кафе. А их малыш посещает детский сад.

Так выгладел вид из окна дома, где в Бристоле жила семья пермяков.Фото: Василий Вахрин

Семья снимает трехкомнатную квартиру, поэтому вопрос с оплатой жилья у пермяков сразу отпал. Однако чтобы компенсировать свое проживание, ребята покупали продукты на завтрак и ужин. А вот обедали обе семьи чаще всего в кафе, так как днем всегда выходили на прогулку.

Интересно, что в продуктовых магазинах в Англии весомо экономят на кассирах. Там их просто нет. Покупатели набирают в тележку необходимые продукты, сами отбивают товар, оплачивают и уходят. Если появляются вопросы или в корзине есть алкоголь, к вам тут же подойдет продавец, чтобы помочь или проверить возраст.

Главная улица Бристоля.Фото: Василий Вахрин

- Юля расписала меню на каждый день и всегда старалась нас чем-нибудь удивить: английской яичницей с беконом, бобами, панкейками и традиционной овсянкой, - улыбаются пермские туристы. - Еда вроде бы не сильно отличается от нашей, но вкус там немного другой, английский.

Почти в каждом доме в Бристоле есть пабы, и это целая культура. Люди приходят туда семьями: выпить пиво или сидр, пообщаться, поужинать. Правда, если с родителями будет несовершеннолетний ребенок, то оставаться с ним в пабе после 20.00 нельзя.

Клифтонский мост.Фото: Василий Вахрин

Еще одно отличие, которое бросилось пермякам в глаза - это отсутствие снега. Последний раз он был здесь два года назад.

- И когда это происходит, город просто «выключается»: никто нигде не работает, никуда нельзя попасть, - объясняет Василий. - Причина в том, что Бристоль - город холмистый, и когда идет снег, то машины без зимней резины просто не могут заехать ни на одну горку.

Также в Англии нет такой массированной уличной рекламы, к которой привыкли россияне. Вместо огромных баннеров и билбордов - небольшие экраны на автобусных остановках, выполненные в едином стиле.

Смотровая башня в Бристоле.Фото: Василий Вахрин

В гости к королеве

Это в России в новогоднюю ночь невозможно уснуть от канонады фейерверков, в Англии эта ночь проходит, как и любая другая. Шумно здесь празднуют только Рождество.

- А мы на Новый год наготовили наших традиционных русских салатов: оливье, шубу, правда, вместо селедки взяли красную рыбу, запекли курицу и батат - сладкий картофель, - продолжают пермяки. - Не обошлось и без традиционного поздравления президента, правда, смотрели его мы по интернету. Сначала встретили Новый год по-пермски, потом по-московски, а вот до наступления 2020-го по-бристольски, учитывая пятичасовую разницу во времени, мы просто не досидели.

Набережная Темзы.Фото: Василий Вахрин

За 12 дней каникул в Англии пермяки много, где успели побывать. В Бристоле это краеведческий музей, экспонаты которого рассказывают об истории города. Еще сходили в музей древностей, где посетители удивляются ящерам и динозаврам, и на смотровые площадки - посмотреть на сам город и знаменитый Клифтонский мост. Кстати, вся культурная программа оказалась бесплатна не только для англичан, но и для иностранцев.

А еще наши туристы спланировали двухдневную поездку в Лондон. Для того чтобы иметь возможность много ходить пешком, для годовалого сынишки из России взяли складную коляску. Ее абсолютно бесплатно можно было провозить и в самолетах, и в автобусах. Проблем с переодеванием малыша в Англии тоже никогда не возникало. В каждом общественном месте, включая храмы и церкви, были так называемые baby changing rooms - комнаты матери и ребенка.

Даже в церкви есть так называемые baby changing rooms - комнаты матери и ребенка.Фото: Василий Вахрин

- Понятно, что Лондон за один день не узнаешь, но основные достопримечательности нам удалось посетить: это Вестминстерское аббатство, Тауэрский мост и Букингемский дворец, - объясняет Василий. - От Букингемского дворца, где живет английская Королева, мы ожидали чего-то большего, но он нас не впечатлил. Это серое здание, которое не сравнится с яркой архитектурой Санкт-Петербурга, где жили русские цари. И Big Ben нам не удалось увидеть, он находится на реконструкции и весь в строительных лесах. Еще нам удалось зайти в два музея. Все достопримечательности Лондона мы обошли пешком, только из последней точки маршрута добирались до гостиницы на такси.

Музей естествознания в Лондоне.Фото: Василий Вахрин

Интересный факт, чтобы стать таксистом в Лондоне, нужно знать этот огромный город как свои пять пальцев. И без навигатора! И поэтому нередко в Лондоне можно увидеть молодых людей, разъезжающих по улицам с картой на скутере или мопеде. И все понимают: это будущий таксист, который готовится сдавать сложный экзамен!

Это Букингемский дворец и лондонское такси.Фото: Василий Вахрин

Шопинг дешевле, чем в России

Еще один пункт из туристической программы пермяков - это шопинг. Все магазины и ТЦ пестрели объявлениями о sale. 25%, 50%... Учитывая, что скидки были реальные, россиянам удалось купить много качественных вещей раза в полтора-два дешевле, чем дома.

Тауэрский мост в Лондоне.Фото: Василий Вахрин

- В торговых центрах Бристоля практически те же бренды, что и у нас, но средний чек оказался ниже, например, кроссовки, которые в России стоили бы тысяч восемь, а в Англии - четыре. Поэтому купили много вещей себе и я, и жена. И ребенка мы тоже побаловали, взяв ему несколько игрушек.

Но самое сильное впечатление на пермяков оказали сами англичане - очень вежливые и внимательные. Если случайно заденут локтем, несколько раз скажут «sorry». Еще одно слово, которое постоянно звучит в их обиходе - «thank you».

Трафальгарская площадь в Лондоне.Фото: Василий Вахрин

- Англичане всегда внимательны к окружающим и благодарят даже за самую малую услугу: водителя за то, что провез в автобусе, работника кафе за то, что накормил, - рассказывает Василий. - Когда мы вернулись в Россию, сразу почувствовали себя дома. В кафе московского аэропорта, где мы ждали пересадки, нам нахамила кассир, а сидящий за пустым столом мужчина не разрешил супруге присесть, чтобы покормить ребенка.

СЧИТАЛКА «КП»

Траты на поездку

Виза - 8600 на человека на полгода + 1600 за доставку ее в Пермь из Екатеринбурга; Билеты на самолет Пермь - Лондон с обратом 20 тысяч рублей на человека. 1,5 годовалый ребенок летел бесплатно, но за него нужно было доплатить сбор около 3 тысяч рублей в оба конца.

Питание в Англии - 20 фунтов в день на человека (1650 рублей).

Номер в гостинице в Лондоне на сутки - 35 фунтов (3000 рублей).

Завтрак в гостинице - 5 фунтов с человека (500 рублей).

Билет на автобус от Лондона до Бристоля - 20 фунтов (1650 рублей).

Поездка на автобусе по Бристолю - 2,5 фунта (200 рублей) с человека или 4 фунта (330 рублей) фунта дневной билет.