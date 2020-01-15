2020-01-15T15:18:54+03:00
Происшествия

"Две недели выл на всю округу". В Прикамье щенка шарпея в морозы заперли в гараже

Волонтеры, которые вызволили Майка, ищут ему новых хозяев
Елена КОНОВА
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Майк мечтает о новых хозяевах. Фото Ольги КочергинойМайк мечтает о новых хозяевах. Фото Ольги Кочергиной
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- Он парень такой хороший, ласковый, хочется быстрее найти ему семью, - говорит волонтер из Кунгура Ольга Кочергина.

Еще в середине ноября ей позвонила женщина. Сказала, что около двух недель в холодном гараже с цементным полом сидит щенок шарпея и воет. Беднягу подкармливали местные, но этого было недостаточно. Ведь шарпей - довольно сложная порода, и уход за собаками нужен качественный.

- Удалось выяснить, что шарпея заперли в гараже родственники его бывших хозяев, - говорит Ольга. - Якобы по семейным обстоятельствам. Мы с волонтерами выехали на место и, с помощью местных жителей, вызволили шарпея из гаража. Конечно, он был сильно простужен. Мы сразу поехали в ветеринарную клинику и проходили долгое лечение.

Шарпея назвали Майк. На тот момент ему было всего 5-6 месяцев, сейчас - примерно 8.

Пока Майк находится на передержке на "Станции скорой помощи для животных" в Перми. Ему ищут семью без маленьких детей и со знанием породы. Возможно, Майку потребуются услуги инструктора по коррекции поведения. Если вы хотите стать новыми хозяевами шарпея, звоните по телефонам 8-951-941-02-86, 8-996-575-49-44 (Семен).

ИСТОЧНИК KP.RU

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