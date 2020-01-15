2020-01-15T08:06:26+03:00
Общество

«На сколько будем больше платить?» С 1 июля в Прикамье повысят тарифы на воду, тепло и свет

Считаем, как изменятся суммы в квиточках на ЖКУ
Андрей МАТЛИН
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Опять новые суммы!Опять новые суммы!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Как известно, в Министерстве по тарифам Пермского края утвердили тарифы на коммунальные услуги в 2020 году - они повысятся с 1 июля.

Чиновники пообещали, что общий рост платы за коммунальные ресурсы в Пермском крае не превысит 3 процентов.

Давайте посмотрим, как в действительности вырастут расходы на коммунальные ресурсы для условной семьи из трех человек, проживающей в обычной двухкомнатной квартире?

Вода

С 1 июля на 7,3 процента вырастет плата за водоотведение. Сейчас пермяки платят 23 рубля 14 копеек за кубометр отведенной в канализацию воды, будут - 24 рубля 84 копейки, то есть на 1 рубль 70 копеек больше.

Стоимость холодной воды с 1 июля не изменится - 33 рубля 3 копейки за кубометр.

Считаем: расчетный норматив водоотведения составляет около 6,5 кубометра в месяц на человека. Значит, для среднестатистической семьи плата за воду повысится примерно на 33 рубля.

Тепло

В большинстве пермских многоэтажек плата за тепло повысится с 1 июля на 3,7 процента: с 1 тысячи 952 рублей 82 копеек за гигакалорию до 2 тысяч 25 рублей 86 копеек. Разница за единицу теплового ресурса составит 73 рубля 4 копейки. Норматив потребления тепла в Перми для многоэтажки составляет около 0,028 гигакалории на квадратный метр в месяц. То есть для семьи, проживающей в квартире площадью 50 квадратных метров, - 1,4 гигакалории.

Следовательно, плата за тепло увеличится примерно на 102 рубля.

В микрорайоне Заостровка, который обслуживает ПТЭЦ-9, тариф вырастет на 5 процентов, в зоне теплоснабжения ОСП «Котельные» - на 4,5 процента, в домах, которые обеспечивает теплом «Т Плюс» филиал «Пермский», - на 2,7 процента.

Для потребителей тепла, которое поставляет ПТЭЦ-14, плата не изменится. Они по-прежнему будут платить 1 тысячу 923 рубля 48 копеек за гигакалорию.

Электричество

Плата за электроснабжение с 1 июля в большинстве городских домов увеличится на 2,9 процента. Киловатт-час электроэнергии вместо 4 рублей 13 копеек будет стоить 4 рубля 25 копеек. То есть на 12 копеек больше. Норматив потребления электроэнергии среднестатистической семьи из 3 человек, проживающих в 2-комнатной квартире, равняется 73 киловатт-часам. Значит, расходы на электричество для семьи вырастут почти на 9 рублей.

Для владельцев городских многоэтажек, оборудованных электроплитами, а также для сельских жителей тариф увеличат больше - на 4,7 процента. Стоимость киловатт-часа вырастет с 2 рублей 96 копеек до 3 рублей 10 копеек.

Итого

Складываем 33 рубля «плюсом» за воду, 102 рубля - за тепло и 9 - за электричество. И получаем, что с 1 июля плата за эти ресурсы для среднестатистической семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире, вырастет на 144 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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