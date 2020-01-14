Что произойдет с гипермаркетами в Перми

Заехать утром в субботу в гипермаркет, загрузить полный багажник продуктов и питаться ими всю неделю, докупая только хлеб и молоко, - такой режим закупок был очень популярным еще пару лет назад. Вот и росли на окраинах Перми огромные торговые центры с вместительными парковками.

К «якорным» продуктовым магазинам добавлялись небольшие отделы одежды, обуви и даже мебели, а также кафе быстрого питания - чтобы можно было спокойно находиться в торговом центре несколько часов.

Но постепенно пермяки, наряду со всем миром, начали приходить к выводу, что провести выходной день в магазине - не самый лучший вид отдыха. А продукты лучше покупать ежедневно и свежие.

Именно поэтому крупные торговые сети начали пересматривать формат своих магазинов, отказываясь от гипермаркетов в пользу «магазинов у дома» либо просто закрывая нерентабельные площадки.

«Карусель» поменяют на «Перекресток»

Компания X5 Retail Group объявила о том, что будут закрыты все гипермаркеты «Карусель». Те, которые находятся в арендованных помещениях, просто ликвидируют, а на месте тех, что находятся в зданиях, принадлежащих компании, появятся супермаркеты «Перекресток».

- В Перми «Карусель», скорее всего, также будет перепрофилирована на «Перекресток», - отметила вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. - Несмотря на то, что у нас этот магазин успешный, насколько я могу судить. В отличие от «Ашана», к примеру. У него неудобное расположение. По сути, он работает как магазин выходного дня, и выручка невысока. Французская сеть «Ашан» сокращает свое присутствие в России. И, думаю, будет принято решение о закрытии пермского магазина.

А вот компания «Лента», наоборот, намерена в этом году открыть еще один гипермаркет.

- В 2020 году мы будем реализовывать проект по созданию третьего гипермаркета «Лента» в Перми на бульваре Гагарина, - рассказала «Комсомолке» директор отдела по связям с общественностью компании «Лента» Мария Филиппова. - Подробности до раскрытия годовых финансовых результатов сказать пока не можем.

Напомним, компания «Лента» выкупила здание «Пермской ярмарки» на бульваре Гагарина еще в 2016 году. Но открытие гипермаркета там задержалось из-за позиции пермских властей, которые считали, что появление крупного магазина вызовет пробки на бульваре Гагарина. Поэтому требовали от компании ритейлора построить дорожную развязку, расширив улицу Патриса Лумумбы, а также выполнить работы по увеличению пропускной способности улицы Макаренко и бульвара Гагарина.

Работы по строительству развязки должны пройти весной и летом 2020 года.

Магазины у дома и онлайн-продажи

- Тренд на закрытие гипермаркетов в Перми касается лишь федеральных торговых сетей, которым приходится конкурировать не только друг с другом, но и с онлайн-продажами и нехваткой времени у людей, - считает маркетолог Ольга Тимофеева. - В таких гигантах, как «Метро» или «Ашан», помимо продуктов, продается большое количество непродовольственных товаров: обуви, одежды, бытовой техники, посуды. А non-food продажи все активнее смещаются в онлайн. За последние два-три года пермяки продемонстрировали следование мировому и российскому трендам: они уже не готовы тратить по три-четыре часа на поездку в торговый центр, они не хотят закупаться на неделю. Они готовы покупать товары, в первую очередь, non-food через интернет. Горожане предпочитают фреш и ультра-фреш: свежую молочную продукцию, овощи, зелень, горячий хлеб. А за ней не будешь ежедневно ездить в гипермаркет. Очевидно, что будущее - за фреш-магазинами формата «у дома» и онлайн-продажами.

Именно поэтому торговые сети «Магнит» и «Пятерочка» активно открывают в Перми все новые магазины. Не отстает от них и региональная сеть «СемьЯ». Хотя там как раз у гипермаркета проблем нет. По данным сети «СемьЯ», в этом торговом центре продажи продуктов растут.

- Федеральным сетям из-за централизованной логистики сложнее, чем местным, поставлять свежайшее молоко, творог, мясо, зелень, овощи, - подчеркнула Ольга Тимофеева. - Но они развивают эти направления, так как понимают, что иначе невозможно. Развитие там, где свежие продукты и дополнительный сервис: программы лояльности, работа с покупателем и онлайн-продажи. Сектор онлайн-продаж продуктов в Перми не особо развит, но постепенно наращивает обороты. В основном, доставкой пока занимаются кафе и рестораны. Но и в сети «СемьЯ» доставка продуктов на дом за год существенно увеличилась в объемах. Продукты на дом заказывают сегодня не только те покупатели, кто не может выходить из дома или носить тяжелое, но и те, кто ценят свое время.