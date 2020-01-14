Мигранты больше не смогут работать продавцами и водителями в Прикамье

Скоро в Прикамье не должно остаться мигрантов-водителей и мигрантов-продавцов.

С нового года в патентах, которые выдают иностранным гражданам для работы в Пермском крае, будут указывать профессию и вид трудовой деятельности. При этом ряд профессий для них попали под запрет.

Об этом говорится в указе губернатора Пермского края, который Максим Решетников подписал в самый последний день уходящего года.

В приложении к этому документу приводится перечень видов деятельности, для осуществления которой работодателям будет запрещено принимать иностранных рабочих. Под запрет попали легковое такси, аренда легковых автомобилей с водителем, перевозки пассажиров в транспорте городского и пригородного сообщения. Нельзя будет принимать на работу продавцов-иностранцев в неспециализированных магазинах, а в специализированных - привлекать их к продаже напитков и табачных изделий. Кроме того, запрещено нанимать мигрантов для работы в области лесозаготовки и лесопереработки, а также при добыче и переработке нефтепродуктов.

Как следует из указа, работодатели, которые приняли на работу мигрантов по старым патентам, где не указывалась профессия, должны будут расстаться с ними до конца января.

Какие наказания предусмотрены для нарушителей?

- В случае осуществления иностранным гражданином указанной деятельности без патента, работодатель получит штраф, - объяснили в Пермском миграционном центре. - На должностное лицо – от 35 до 70 тысяч рублей, на юридические лица - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, при этом их деятельность может быть приостановлена на срок от 14 до 90 суток. Иностранному гражданину за работу без необходимого патента грозит административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей и выдворение за пределы страны.