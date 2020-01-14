Новогоднее настроение: в жилых комплексах «СтройПанельКомплект» прошли праздники двора

«СтройПанельКомплект» по праву гордится традициями добрососедства, которые формирует в своих жилых комплексах. Жители объектов комплексной застройки от СПК с удовольствием посещают праздники двора, которые проводит застройщик. Предновогоднее веселье вместе с СПК получилось особенно ярким и душевным!

Новый год в жилых комплексах «МотовилихинSKY», «Медовый» и «Белые росы» праздновали как заведено – с танцами и подвижными играми, с сюрпризами и музыкой, и, конечно, со Снегурочкой и Дедом Морозом. Помимо привычных новогодних персонажей, гостей веселили Снеговик, Мышка и, успевший всем полюбиться, котик СПК. Все желающие смогли сделать памятные снимки в праздничной фотозоне с добродушными хаски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/754560" frameborder="0"></iframe> Праздник в "ЖК" Медовый.

Фото пресс-службы компании

Праздники, традиционно, вызвали большой отклик у жителей всех возрастов. С каждым годом гостей на праздниках становится все больше – ведь жилые комплексы СПК активно строятся и пополняются новоселами, а для детей здесь создано комфортное и безопасное пространство.

Сейчас к заселению готовится сразу несколько объектов. Приятно отметить, что на праздники приезжают и будущие жильцы комплексов, которые ожидают передачи ключей в скором времени.

Фото пресс-службы компании

Напомним, в настоящее время приобрести квартиры можно в ЖК «Медовый» (д. Кондратово) и ЖК «Белые росы» (п. Фролы). Здесь возводится несколько объектов с разными сроками ввода в эксплуатацию.

В комплексах работают офисы продаж застройщика:

• ЖК «Белые росы», с. Фролы, ул. Весенняя, 20, офис № 118

• ЖК «Медовый», д. Кондратово, ул. Красавинская, 1, офис № 2

Тел.: (342) 214-05-11

Приезжайте и лично оцените атмосферу, планировки и уют внутридворового пространства, чтобы реализовать месту о новой квартире.

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru Застройщик АО «СтройПанельКомплект», ООО «Медовый-2», ООО «Медовый-4».

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