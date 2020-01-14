2020-01-14T11:19:10+03:00
Общество

Новогоднее настроение: в жилых комплексах «СтройПанельКомплект» прошли праздники двора

Гости фотографировались с хаски и участвовали в конкурсах
Поделиться:
Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
Изменить размер текста:

«СтройПанельКомплект» по праву гордится традициями добрососедства, которые формирует в своих жилых комплексах. Жители объектов комплексной застройки от СПК с удовольствием посещают праздники двора, которые проводит застройщик. Предновогоднее веселье вместе с СПК получилось особенно ярким и душевным!

Новый год в жилых комплексах «МотовилихинSKY», «Медовый» и «Белые росы» праздновали как заведено – с танцами и подвижными играми, с сюрпризами и музыкой, и, конечно, со Снегурочкой и Дедом Морозом. Помимо привычных новогодних персонажей, гостей веселили Снеговик, Мышка и, успевший всем полюбиться, котик СПК. Все желающие смогли сделать памятные снимки в праздничной фотозоне с добродушными хаски.

Праздник в "ЖК" Медовый.

Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

Праздники, традиционно, вызвали большой отклик у жителей всех возрастов. С каждым годом гостей на праздниках становится все больше – ведь жилые комплексы СПК активно строятся и пополняются новоселами, а для детей здесь создано комфортное и безопасное пространство.

Сейчас к заселению готовится сразу несколько объектов. Приятно отметить, что на праздники приезжают и будущие жильцы комплексов, которые ожидают передачи ключей в скором времени.

Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

Напомним, в настоящее время приобрести квартиры можно в ЖК «Медовый» (д. Кондратово) и ЖК «Белые росы» (п. Фролы). Здесь возводится несколько объектов с разными сроками ввода в эксплуатацию.

В комплексах работают офисы продаж застройщика:

ЖК «Белые росы», с. Фролы, ул. Весенняя, 20, офис № 118

ЖК «Медовый», д. Кондратово, ул. Красавинская, 1, офис № 2

Тел.: (342) 214-05-11

Приезжайте и лично оцените атмосферу, планировки и уют внутридворового пространства, чтобы реализовать месту о новой квартире.

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru Застройщик АО «СтройПанельКомплект», ООО «Медовый-2», ООО «Медовый-4».

Информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят [Часть 1]
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Пермяков приглашают посчитать птиц, не улетевших на зиму в южные края
Стоимость билетов на "Ласточку" из Перми до Екатеринбурга снижена
В мэрии рассказали, в каких районах Перми хуже всего убирали снег
Стало известно, сколько получит Теодор Курентзис за руководство Дягилевским фестивалем
В Перми экстренную посадку совершил самолет из Красноярска
Смертельная авария в Пермском крае: в ДТП погибли два человека
Коммунальные платежи вырастут в 2020 году в Прикамье в среднем на 3 %
В Пермском крае в туалете нашли труп мужчины
Хоккеисты «Молота-Прикамье» уступили «Ижстали» со счетом 0:3
В Перми судили членов разбойной банды, которые нашли жертву через соцсеть
В Перми скончался 3-летний мальчик, которого перед Новым годом на переходе сбила машина
В Перми за 3 года реконструируют Дворец молодежи
Из-за оттепели ледовый городок на эспланаде могут закрыть
В соцсетях сообщили, что в Перми мужчина нападал на детей около школы
За прошедшую неделю 14 человек получили травмы на дорогах Перми
В Прикамье ЗАГСы начали получать подарки новорожденным 2020 года
В центре Перми большегруз перекрыл движение трамваев
Перми легковушка влетела в пассажирский автобус
Жители Владимирского остались без тепла из-за транспортирующей организации ООО «Уралтеплосервис»
"Хотели усыпить из-за аллергии". Волонтеры спасли от смерти 2-летнего той-терьера
Куда жаловаться на сосульки, сугробы и гололед в Перми 2020
В Перми в новогодние каникулы в 2020 году вывезли больше снега, чем в прошлом