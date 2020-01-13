2020-01-14T09:05:55+03:00
Здоровье

Какой вред испытывает человек от употребления снюсов

Врачи рассказали, как вещество влияет на здоровье
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Снюс вызывает поражения слизистой оболочки ртаСнюс вызывает поражения слизистой оболочки ртаФото: Мария ЛЕНЦ
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С каждым годом на рынке табачной продукции появляются все новые и новые никотиносодержащие вещества, которые, якобы, являются альтернативой сигаретам и наносят меньший вред здоровью. Недавно в моду вошли снюсы. Этот вид табачного изделия представляет собой измельченный увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже - нижней) губой и десной на длительное время .

Распространен миф о том, употребление снюсов помогает справиться с никотиновой зависимостью. Но это неправда. Зависимость лишь усиливается из-за более высокого содержания никотина в снюсе (в 5 раз больше, чем в сигарете) и продолжительного времени употребления (снюс держат в ротовой полости от 30 минут до часа, и все это время организм впитывает никотин).

Снюс, как и все табакосодержащие вещества, негативно сказывается на здоровье. Он вызывает неопухолевые поражения слизистой оболочки ротовой полости. Возможно развитие заболеваний десен, кариесы. Также этот никотинсодержащий продукт приводит к развитию более серьезных заболеваний, таких как: сахарный диабет (перепады уровня сахара в крови, нарушает углеводный обмен и провоцирует сахарный диабет), сердечно-сосудистые и онкологические заболевания , поражение органов желудочно-кишечного тракта(глотание табачной слюны или случайное проглатывание пакетика с табаком вызывает серьезные пищевые отравления, провоцирует язву желудка.

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