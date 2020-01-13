Аномально теплый январь: на Крещение в Перми пойдет дождь

Пермскую погоду в январе только с оговоркой можно назвать по-европейски мягкой. Какая уж тут Европа: в понедельник с утра весь город снова завалило снегом.

- Шли с ребенком в детский сад - снега во дворах по колено, а под ним - катушка, - жалуются мамочки.

- Проехать тоже невозможно! Весь город стоит в пробках - 9 баллов! - выкладывают пермяки в соцсетях фотографии занесенного снегом города.

Как сообщили в администрации Перми, в первую очередь подрядчики расчищают от снега тротуары и проезжую часть. Отдельные участки дорог обрабатывают противогололедными смесями, чтобы не создавать «снежную кашу». Особое внимание уделяют сложным участкам дорог и перекресткам, спусками и подъемам, маршрутам движения общественного транспорта.

Заносы и гололед в Перми этой зимой стали привычным делом. А коммунальщики тем временем предупреждают горожан о новой беде - сосульки на крышах. И посоветовали не подходить близко к домам.

- Из-за обильных осадков и перепадов температур на кровлях домов, козырьках подъездов могут образовываться скопления снега и наледи, - сообщили в городской администрации. - Жильцам необходимо требовать от управляющих организаций своевременной и качественной уборки крыш. А если реакции не последовало, обращаться в Инспекцию государственного жилищного надзора или в отделы ЖКХ администраций районов.

Крещенские морозы отменяются

Синоптики предупредили, что погодные испытания будут продолжаться.

- Зима в этом году аномально теплая, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - В первой половине января температура была на 8 градусов выше нормы, и потепление будет продолжаться. Погодные катаклизмы в полном наборе: снегопады, туман и ледяные дожди. Оттепели и легкие заморозки будут и дальше чередоваться. Такие «погодные качели» по-прежнему грозят гололедом и заносами на дорогах.

Уже в среду столбик термометра в Перми начнет подбираться к нулевой отметке. В четверг дневная температура воздуха составит от +2 до +3 градусов, при этом день обещает быть снежным и туманным, а к вечеру может пойти самый настоящий январский дождь. Оттепель, туманы и снегопады продлятся в пятницу и субботу. И только в воскресенье, 19 января, температура воздуха днем понизится до -2 градусов. Такие вот будут нынче «крещенские морозы».

Чем грозят подобные «погодные качели» пермякам - помимо скольких тротуаров, дорог и сосулек на крышах? А как переносят такую погоду наши братья меньшие в лесу? И не отразится ли аномальная зима на будущем урожае?

Страдают люди, птицы и звери

Резкие изменения погоды многие переносят вполне безболезненно, но не все.

- При таких перепадах температуры обычно ухудшается самочувствие людей, которых мы называем метеозависимыми, - говорит главный врач профессорской клиники Ольга Пастухова. - Они не успевают быстро адаптироваться к погодным изменениям. В итоге - у них учащается пульс, может подняться давление, болят суставы. В такие периоды им нужно ограничить двигательные и психоэмоциональные нагрузки. Следует вовремя ложиться спать и принимать пищу. Хроническим больным надо строго соблюдать рекомендации медиков, врач может посоветовать увеличить дозировку при приеме лекарств.

Не только люди испытывают неудобства при погодных катаклизмах.

- При снегопадах и при образовании ледяной корки на льду птицам труднее добывать корм, - говорит заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов. - Поэтому подкармливать их стоит не только при сильных морозах, когда им требуется больше корма, но и в такие периоды, как сейчас. От наледи на сугробах могут страдать и лоси - они проваливаются и ранят об нее ноги. Но таким животным горожане, понятно, ничем не смогут помочь.

Не пострадают ли от аномально теплой зимы растения на дачах?

- Пока никаких опасений для перезимовки плодовых, овощных, ягодных и зерновых культур я не вижу, - говорит доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Наоборот, если оттепели не будут сильными, растения спокойнее выйдут из зимовки. Но вот если столбик термометра будет подниматься выше +5 градусов и начнут просыпаться почки, тогда последующие морозы могут их повредить.

ВАЖНО

Куда жаловаться, если во дворах снег, а на крыше - сосульки

Отделы ЖКХ администраций районов Перми

Дзержинский район - 246-55-42, 246-61-37

Индустриальный район - 227-94-14

Кировский район - 283-31-78, 283-33-11

Ленинский район - 212-13-63, 212-33-74

Мотовилихинский район - 260-37-77

Орджоникидзевский район - 263-47-26

Свердловский район - 244-13-89, 244-40-13

Поселок Новые Ляды - 295-85-67, 295-85-82

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края - 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54.

Отдел по работе с жилфондом департамента ЖКХ администрации Перми - 212-86-07.