2020-01-10T18:52:01+03:00
Дом. Семья

«Экстрасенс сказал, что она жива!» В Перми разыскивают собачку-папийона, которая пропала во время пожара

Тому, кто поможет ее найти, хозяева Крали обещают подарить от нее щеночка
Андрей МАТЛИН
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Лора и Краля. Фото: личный архив.Лора и Краля. Фото: личный архив.
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19 декабря у супругов Стрелковых случилось несчастье: сгорел их дом и все надворные постройки. Пожар начался с бани, а когда в Протасы приехали пожарные, пламя охватило все строения.

- Теперь нас приютили знакомые, мы сошлись с ними, потому что очень любим собак, - говорит Лора Стрелкова. – Но настоящее горе не в том, что мы с мужем лишились всего имущества. А в том, что во время пожара потерялась наша девочка, которую мы оба назвали своей дочкой – наша собачка-папийон Кралечка! Она вырвалась и убежала куда-то в темноту. Мы места себе не находим, и готовы на все, чтобы найти ее.

Настоящая краля! Фото: личный архив.

Настоящая краля! Фото: личный архив.

Как говорит Лора, хоть она и не очень-то верит «во всякую мистику», но они с мужем решились даже к ясновидящим обращаться.

- Один московский экстрасенс нас успокоил, сказал, что наша Краля жива, и что кто-то подобрал ее на трассе, - плачет Лора. – Неподалеку от нашего дома, действительно, проходит автодорога на Пермь. Кто-то мог решить, что собачку бросили, но это не так!

Ее могли подобрать и очень быстро к ней привязаться. Она очень доверчивая, очень уютная, игривая наша Краля, 11 декабря ей исполнилось два годика. Недаром папийон с французского переводится как бабочка. Это собака-компаньон, ее еще назвали спутницей французских королей.

Супруги Стрелковы просят всех, кто что-нибудь знает об их пропавшей Крале, сообщить по телефонам 8-961-758-67-22 и 8-919-447-21-05.

- Мы готовы подарить щеночка от нашей Крали или выплатить вознаграждение, лишь бы она нашлась! – говорят они. – Пожалуйста, если не трудно, порасспрашивайте ваших друзей, если у вас есть странички в соцсетях, найдите минутку времени, чтобы разместить в них пост. Мы вам будем очень благодарны!

Помогите мне найтись!

Помогите мне найтись!

ИСТОЧНИК KP.RU

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