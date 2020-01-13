Победители юношеской Олимпиады в Швейцарии: «Парой мы стали случайно»

- Я чуть не врезался в бортик во время первой поддержки, да и каскад мог бы сделать лучше, но все хорошо, что хорошо кончается, - улыбается чемпион юношеских Олимпийских игр в Лозанне Дмитрий Рылов.

12 января вместе со своей партнершей Аполлинарией Панфиловой он взял золото на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. Для короткой программы воспитанники пермской школы фигурного катания выбрали музыку из фильма «Матрица», а произвольную программу катали под музыку из фильма «Третья персона».

В итоге 16-летняя пермская десятиклассница и 18-летний студент-первокурсник получили 199,21 балла. Причем их отрыв от ближайших конкурентов составлял более 10 баллов. Так много в своей карьере пара Панфилова - Рылов еще ни разу не получала.

- Мы рады, что получилось прокатать два раза без серьезных ошибок, - радуется Аполлинария Панфилова. - Спасибо всем за поддержку, особенно моей маме, которая находилась на трибуне. Мы включены в число запасных на взрослый чемпионат Европы. Если вдруг доведется выступать в Граце, это будет огромный опыт, а пока мы наслаждаемся победой на юношеских Олимпийских играх.

Через месяц девушке исполнится 17 лет, сейчас она учится в 10-м классе пермской гимназии и успевает совмещать уроки, тренировки и поездки на соревнования. За последние месяцы спортсмены из Перми получили несколько призовых мест, а на финале юниорского Гран-при в Италии взяли золото.

Буквально на днях пермские фигуристы и их наставник Павел Слюсаренко стали победителями конкурса «Спортивная элита Прикамья - 2019». Пара одержала победу в номинации «Спортивная звезда Прикамья», а Павел Слюсаренко - в номинации «Лучший тренер».

- В пару с Аполлинарией мы встали совершенно случайно, - говорит Дмитрий. - Я сам родом из Кирова, в Пермь изначально я ехал тренироваться к другой девочке, но у нас не сложилось. Потом наш тренер решил поставить нас вместе с Аполлинарией. Просто на время, попробовать. Но у нас стало получаться, вот мы и остались парой. Сейчас занимаемся по две тренировки в день.

Чтобы иметь возможность тренироваться и выступать со своей партнершей, Дмитрий переехал в Пермь и живет здесь уже три года. Его родители остались в Кирове. С пятнадцати лет он живет самостоятельно, снимает квартиру, здесь же он окончил школу №107 и сдал ЕГЭ: русский на 67 баллов, обществознание - на 60. С такими результатами его взяли в Пермский гуманитарно-педагогический университет на факультет физической культуры.

- С учебой, конечно, нелегко, - признается спортсмен. - Когда ты еще в школе учишься, учителя под тебя подстраиваются, дают задания на дом. С универом сложнее. Я учусь на заочном, и пока сессии не попадали в период соревнований.

- Кто вам готовит? Ведь у фигуристов строгие диеты, одни макароны есть не будешь? - спрашиваем мы.

- Это миф, что макароны нам нельзя, - смеется обладатель юниорский олимпийской медали. - С готовкой проблем нет, у мальчиков нет диеты, если только вес надо сбросить. А вот у девочек все гораздо строже!