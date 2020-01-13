«Гаджет» никогда не заменит профессионального журналиста

13 января отечественные журналисты отмечают свой профессиональный праздник – День Российской печати. Традиция отмечать этот день связана с первым выходом в свет газеты «Ведомости».

Сегодня – это профессиональный праздник всех журналистов и его значение не обесценивается в связи с тем, что медиапроизводство стало доступно, по сути, для каждого. Тем больше ответственности на тех, кто профессионально пишет, снимает и говорит – считает председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM):

"Журналисту сегодня выгодно быть честным". Председатель регионального отделения Союза журналистов о профессиональном празднике медийщиков 00:00 00:00

- Сейчас создалась интересная ситуация, когда каждый, кто того хочет, может стать журналистом, то есть производить и доставлять до потребителя информацию. Не факт, что, конечно, это будут читать и смотреть, но тем не менее. Я бы не переоценивал значение «гаджетов» и не говорил категорично, что они обесценивают нашу профессию. Во - первых, немалая часть аудитории консервативна и предпочитает давно знакомые ей форматы. Во – вторых, ведь производство контента не изменилось. Это работа. Это поиск, проверка фактов и дальнейшее их донесение до аудитории. «Гаджет» лишь позволяет сделать это быстрее, профессионального журналиста он не заменит. Более того – в скорости распространения информации «таится» и опасность. Нередко в погоне за сиюминутным успехом коллеги «выдают» непроверенные новости, которые потом оказываются фальшивкой. Так что это вызов, которому профессиональные журналисты должны соответствовать. Быть тем фильтром, который оградит читателя от шелухи. В этом и есть профессионализм журналиста.

- Выражение «СМИ – четвертая власть» актуально в каком – то смысле для Пермского края?

- Как показывает моя практика актуально. СМИ в Прикамье – это фактор влияния, причем неслабый. Пользуясь случаем я поздравляю коллег с профессиональным праздником.