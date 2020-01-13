2020-01-13T07:47:19+03:00
Происшествия

Снегопад парализовал движение на улицах Перми

На дорогах скапливаются пробки
Лилия Абибулаева
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В социальных сетях пермяки делятся фотографиями пробокВ социальных сетях пермяки делятся фотографиями пробокФото: Василий Вахрин
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По прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 января, на Пермский край обрушится снегопады и метели. Снег начал идти еще вечером в воскресенье, за ночь город полностью засыпало.

В снегу тротуары и автомобильные дороги, а машины больше похожи на сугробы. На улицах города скапливаются пробки. Снегопад буквально парализовал движение на городских дорогах.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, на 9:30 минут Пермь стоит в 8-балльных пробках. Ситуацию усугубляют и аварии. Так, из-за ДТП машины скапливаются на улице Попова и 1905 года, Куйбышева в сторону Липаовой годы. Затор на мосту в Камской долине. Машины стоят на Чкалова и Старцева.

В социальных сетях пермяки обсуждают ситуацию на дорогах и делятся фотографиями пробок.

- Проехать невозможно. Все стоит! - возмущаются пермяки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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