2020-01-12T13:03:07+03:00
Общество

На этой неделе в Перми может пойти дождь

Синоптики предупреждают о туманах, снегопадах и гололеде
Андрей МАТЛИН
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Зонтики и в январе пригодятся.Зонтики и в январе пригодятся.Фото: Василий Вахрин
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По прогнозам метеорологов, вторая декада января обещает быть аномально теплой. Водителям и пешеходам нужно быть очень внимательными на этой неделе. Чередующиеся оттепели и морозцы сделают шоссе и тротуары скользкими, снегопады, которые будут идти практически каждый день, ухудшат видимость на дорогах.

- Предстоящая неделя будет еще более теплой, чем предыдущая, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – В дневные часы столбик термометра может преодолевать плюсовую отметку. За кратковременными оттепелями будут следовать небольшие заморозки, что будет способствовать образованию гололеда.

Сегодня, 13 января, в понедельник, весь день будет идти обложной снег. Днем температура воздуха в Перми будет еще отрицательной - от -2 до -3 градусов. Но уже вечером она может перейти в плюсовую зону. Ночная оттепель будет кратковременной, так что утром во вторник дороги могут стать скользкими.

Во вторник, 14 января, днем воздух в Перми прогреется не выше -4 градусов. Возможно прояснения. Снегопад к вечеру усилится.

В среду, 15 января, днем вновь ожидается небольшая оттепель – столбик термометра может подняться выше нулевой отметки. Небольшой снегопад будет сменяться прояснениями на небе.

В четверг, 16 января, температура воздуха днем будет от -1 до -2 градусов. День обещает быть туманным и снежным. К вечеру может наступить оттепель.

В пятницу, 17 января, вновь ждем оттепель – до +1 до +2 градусов днем. Мокрый снег может смениться январским дождиком.

В выходные погода обещает быть комфортной. В субботу, 18 января, ожидается от -1 до -2 градусов ниже нуля, такая же погода сохранится и в воскресенье, 19 января. Сильных осадков в эти дни не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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