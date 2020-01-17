«Альткотельная»: нет зимним отключениям тепла!

В Перми анонсирован очередной ремонт тепловых сетей. И опять зимой, и опять по снегу. На этот раз требуется подлатать изношенный участок «восьмисотки» на улице Леонова в Индустриальном районе. Эта тепломагистраль уложена еще в 1970-х годах. С тех пор труба не обновлялась. А ведь эта ветка - важная часть теплосетевой инфраструктуры, по которой сейчас тепло поступает в микрорайоны Крохалева, Липовая гора и Владимирский.

С переводом нагрузки с Пермской ТЭЦ-6 на Пермскую ТЭЦ-9 значение тепловой «артерии» выросло в разы. Именно поэтому необходимо безотлагательно заменить поврежденный участок, чтобы повышенные нагрузки не отразились на надежности теплоснабжения.

Изношенные теплосети необходимо срочно менять

Сейчас средний возраст трубопроводов в Перми превышает нормативные 25 лет, срок эксплуатации многих участков уже полностью исчерпан. Выход один - менять трубы, причем срочно. К сожалению, сейчас темпы обновления «тепловых артерий» невелики - ежегодно перекладывается от силы один, в лучшем случае - два процента от общей протяженности теплосетей. Но для того чтобы хотя бы сохранить статус-кво, нужно обновлять четыре процента и более. А уйти от ветхих сетей возможно, если каждый год будет укладываться 5 - 7 процентов новых труб.

Чтобы не оказаться однажды в морозы у холодных батарей, нужны решительные шаги. Существующие тарифные источники не могут обеспечить необходимое финансирование обновления ветхих трубопроводов. Для масштабной модернизации тепловых сетей требуются дополнительные инвестиции.

Котельная для города N

Один из перспективных вариантов для Перми - переход на новую модель рынка теплоснабжения, с формированием тарифов по принципу «альткотельной». При таком подходе размер цены на тепловую энергию рассчитывается для конкретного города (вернее, зоны теплоснабжения), исходя из стоимости строительства потенциального альтернативного источника теплоснабжения. Например, исходя из расчета того, что в некоем городе N решили построить свою котельную на несколько кварталов. Тогда для расчета предельного уровня цен берут: стоимость строительства + затраты на покупку и подвоз топлива + затраты на доставку тепла до потребителя + зарплаты сотрудникам + другие затраты, необходимые для работы котельной. Все это делят на количество гигакалорий, которое могла бы произвести эта котельная. И получается стоимость одной гигакалории по методу «альткотельной».

Тепло - по единой цене

Сейчас тарифы рассчитывают так называемым методом «Затраты плюс», то есть поставщик тепла подает информацию обо всех своих затратах. Эти затраты регулирующий орган делит на общее количество вырабатываемого тепла и добавляет несколько процентов на рентабельность, то есть прибыль. Получается, что чем больше потратит теплоснабжающая организация в текущем году, тем больше денег она получит в следующем. Во-первых, это совершенно не стимулирует поставщиков к повышению своей эффективности, во-вторых, в более выгодном положении оказываются как раз самые неэффективные. В большинстве городов тариф у котельных значительно выше, чем у ТЭЦ.

При методе «альткотельной» все производители тепла должны продавать тепло по единой цене. Если их затраты выше, они будут вынуждены либо повысить свою эффективность, либо уйти с рынка. При этом полученную от повышения эффективности экономию теплоснабжающие компании смогут направить на инвестиции. Кроме того, при текущем тарифообразовании тариф ежегодно пересматривается. Для этого ресурсоснабжающие организации передают в органы регулирования тысячи документов. В случае с «альткотельной» цена будет установлена на годы вперед и пересматриваться не будет.

Сэкономим на тепле

Введение «альткотельной» позволит унифицировать тариф на тепло и привлечь в городской теплосетевой комплекс Перми 2,4 млрд рублей дополнительных инвестиций. Есть и другие плюсы. Для 80 процентов пермяков переход на «альткотельную» означает «тарифные каникулы» на два года, ибо сейчас рассчитанный по такой методике тариф ниже, чем тариф ООО «Пермская сетевая компания».

Переход на «альткотельную» позволит потребителю получить обновленную систему теплоснабжения, которая навсегда останется в городе, независимо от того, что будет с поставщиком тепла завтра. Станет меньше порывов на сетях, а значит, меньше неожиданных и незапланированных отключений горячей воды и отопления. Чем раньше начать вкладывать, тем дешевле это обойдется для энергетиков и потребителей. Новая модель рынка тепловой энергии устанавливает тариф на долгосрочный период (10 - 15 и более лет), и потребитель будет точно знать, как будет меняться тариф в это время.

Отвечать за качество отопления и горячей воды будет Единая теплоснабжающая организация в режиме «единого окна». Тогда и зимовать будем в тепле.