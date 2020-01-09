Нелетная погода, бесплатные музеи и новые цены на бензин: что произошло в Перми и крае в новогодние каникулы.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОДОК

Главный ледовый городок Перми открылся на эспланаде 30 декабря, за каникулы его посетили более 400 тысяч человек. Он стал одним из самых больших в России - на площади свыше 23 тысяч квадратных метров разместились 20 горок и 12 ледовых скульптур. Рядом открыли бесплатный городской каток и горку для катания на сноутьюбингах.

Встретить новогоднюю ночь на эспланаде собрались 39 200 пермяков. Еще три тысячи отметили праздник на коньках и «ватрушках».

Городок «Легенды древней Пармы» работал все дни новогодних каникул без перерывов. 9 января его закрыли на профилактику, а с 10-го городок вновь начнет работу по обычному графику: в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 23.00, в будни - с 12.00 до 22.00.

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Днем 31 декабря из-за сильного снегопада, ветра и ледяного дождя был закрыт пермский аэропорт. Самолеты из Москвы, Сочи, Гоа и Нячанга направили на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге. К вечеру погода улучшилась, и пермяки успели добраться домой до Нового года.

7 января из-за тумана в Перми было задержано около десяти рейсов из Москвы. Зато 8 января, наоборот, из-за тумана в Екатеринбурге в Пермь был направлен самолет из Новосибирска.

ПЕРВЫЕ ДЕТИ НОВОГО ГОДА

Первые дети 2020 года - мальчик и девочка - появились на свет 1 января, в пять минут второго, одновременно у двух разных мам, но в одном и том же роддоме - в пермской больнице имени Тверье.

А вот если говорить обо всем Пермском крае, то первый ребенок 2020 года появился на свет в Кунгуре. Это мальчик, который родился в три часа ночи.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

31 декабря жительница поселка Шадейка, работающая в Перми, задержалась на работе и опоздала на автобус до дома. Женщина доехала на попутке до поселка Юг, а дальше никто не согласился ее везти, поэтому накануне Нового года она в слезах стояла на трассе Пермь - Екатеринбург.

Около 20 часов ее заметили сотрудники полиции Эльнар Кульмашев и Александр Захаров. Узнав о том, что женщина не может попасть домой, где ее ждут дети и мама, полицейские решили помочь. Они остановили попутную машину и попросили водителя довезти женщину до дома.Новый год она встретила вместе с семьей.

ВЫЗОВЫ «СКОРОЙ»

В каникулы количество обращений жителей Прикамья в «Скорую помощь» увеличилось почти на четверть по сравнению с обычными днями. Только 31 декабря было зарегистрировано около 1 тысячи 800 вызовов. А 1 января - более 2 тысяч.

Увеличение обращений за медицинской помощью медики объясняют как последствиями праздничных обычаев, так и погодными «шалостями».

НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ

За первую неделю нового года сотрудники Госавтоинспекции задержали в Перми 52 нетрезвых водителей. 27 из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 21 человек отказался от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, четверо водителей были задержаны в состоянии опьянения повторно, им грозят огромные штрафы и даже лишение свободы.

БЕСПЛАТНЫЕ МУЗЕИ

Впервые в дни новогодних каникул можно было бесплатно посетить 14 музеев. В итоге желающих побывать там оказалось в 4 раза больше, чем в прошлом году, - более 66 тысяч посетителей. Одним из самых посещаемых стал Музей пермских древностей. В нем побывало 18 878 человек, при этом только 8 января - более 4 000.

КОММУНАЛЬНЫЕ АВАРИИ

За праздники в Перми произошло 10 коммунальных аварий. Из-за прорывов на водоводах пришлось отключать воду в пяти районах города. В частности, из-за аварии на улице Бенгальской без воды более чем на сутки остались около 1700 человек.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

С нового года в Прикамье подорожал бензин - в среднем на 50 копеек. Если в конце прошлого года средняя цена на АИ-92 составляла 42 рубля 50 копеек за литр, то 1 января она равнялась 43 рублям 50 копейкам. При этом на АЗС «Нефтехимпром» стоимость АИ-92 поднялась с 42 рублей 70 копеек до 43 рублей 20 копеек, а на «лукойловских» АЗС - с 43 рублей 07 копеек до 43 рублей 57 копеек.