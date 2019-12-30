«Таскала в мешках уголь, но популярной так и не стала». Как живет сейчас финалистка нашумевшего шоу «Голод»

- Дома мы стараемся эту тему не поднимать, хотим максимально оградить детей от этого, - делится пермячка Ксения Козлова. - Это не та вещь, которой стоит гордиться.

16 лет назад Ксения стала участницей одного из первых в стране реалити-шоу «Голод». Тогда они были в диковинку, и девушка признается, что шла за заманчивой неизвестностью громкого телевизионного проекта. Она чуть не победила, но в последний момент в финале большой денежный приз оказался в руках соперника. Впоследствии он из простого охранника стал востребованным актером, а Ксении пришлось долго восстанавливаться после негативного опыта. Сегодня она – член Союза художников России и мама троих детей.

Рисовала шарж на ведущего кастинга

Реклама по телевизору громко зазывала: «Победитель получит 1000 долларов в месяц пожизненно». Тогда Ксения училась на 3 курсе Института культуры, и ей, 21-летней студентке, это показалось заманчивой возможностью прекрасно заработать, исполнить свои мечты, вырваться из обыденности и попробовать что-то новое.

- Тогда участие в реалити еще не было дурным тоном, - вспоминает она. – Я увидела рекламу и позвонила, при этом вообще не понимая, что меня там ждет. Никто тогда не мог предположить, что будет такой ажиотаж.

Эта фотография сделана на кастинге в шоу.Фото: Василий Вахрин

Девушка удачно прошла все кастинги, а их было много, как и претендентов на 12 вакантных мест. Потенциальных участников «прогоняли» через серьезную медицинскую комиссию и каверзные тесты психолога. В конце была встреча с продюсерами телеканала, которые лично одобряли каждого, кто попадет на экраны.

В кулуарах потом прозвучит, что кастинг-группа сработала гениально – со всей страны отобрали 12 ярких типажей. А Ксении скажут, что у нее был такой кастинг, что «ее не могли не взять».

Мастерская у Ксении дома.Фото: Василий Вахрин

- И я понимаю, почему, - признается она. – Я художник, и представляла, что должна была показать, чтобы зацепить внимание. На втором кастинге я села перед ведущим и начала рисовать шарж на него, при этом рассказывая о себе и отвечая на вопросы. Я пряталась за листом, надевала незаметно страшные очки и резко выглядывала. И таких фишек было несколько. Они увидели, что человек может работать на камеру.

Жила три месяца без окон

Съемки шоу проходили в Берлине. Участники жили в индустриальном районе, на территории бывшего завода. Нужно было выходить в город парами, зарабатывать любыми способами и покупать на всех еду.

Одни из самых ярких воспоминаний у Ксении – в день ее рождения, 6 января. Тогда друзья из Перми выслали ей метлу, а организаторы дарили подарки. А еще как пришлось таскать мешки по 50 килограммов каждый. Это был один из выходов в город с Александром Комовым. Ребятам досталась тяжелая работа – развозить уголь, которым топили дома. Пришлось даже сесть за руль грузовика, впервые в жизни.

- Я сейчас удивляюсь, как мы не испугались, - говорит Ксения. - И мешки эти 50-килограммовые волокли по земле. Нас хватило на 3 или 4 мешка. Заплатили нам какие-то копейки. Было и много казусов на шоу, разговоров за спиной, но со временем это не хочется вспоминать. Сценария не было, но были способы, как воздействовать на зрителя, те же склейки, когда половина фразы обрезается, и смысл меняется. Это и есть реалити.

Победитель Александр Константинов до сих пор получает свои 1000 долларов в месяц. Он пришел на шоу простым охранником, а после, благодаря победе в «Голоде», выучился в театральном училище им. Щукина, сделал успешную карьеру актера, женился на участнице шоу.

Ксения же стала финалисткой и надеялась, что будут призы и за второе и третье места, но – увы. У нее остался лишь опыт участия в телевизионном проекте и обрушившаяся популярность, не всегда с приятным оттенком.

- Тогда реалити только начинались, и я не сумела воспользоваться этой популярностью, - говорит она. – Сейчас можно было бы завести страничку в соцсетях, продавать рекламу, но тогда не было Инстаграма, и все ушло в никуда. Многие люди останавливали на улице, говорили что-то хорошее, но были и те, кто тыкал пальцем. От них остался негативный налет. Теперь я воспринимаю это как опыт, урок, который, видимо, мне был тогда нужен.

После шоу к Ксении часто подходили за автографом.Фото: Василий Вахрин

Девушка приехала в Пермь и долгое время отходила от участия в шоу. На учебу не вернулась. Было очень тяжело морально, и Ксения считает, что с участниками должны были работать психологи – помочь пережить популярность и негативные комментарии. За три месяца жизнь под камерами дала свои отпечатки. Ксения признается, что до сих пор некомфортно чувствует себя в подвальных помещениях - самое сложное для нее было жить на шоу без окон.

Пишет картины дома

Спустя немного времени после шоу общие друзья – художники познакомили Ксению с будущим мужем. Когда шел «Голод», он жил за границей, на Кипре, и ничего не знал про это реалити. Отношения они начали с чистого листа.

Молодые супруги уехали в Краснодар. В Пермь вернулись спустя два года. Сейчас в семье трое детей – 13-летний Егор, 9-летний Захар и малышка, 8-месячная Есения. Сыновья учатся в школе и увлекаются хоккеем.

Ксения закончила Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова, стала членом Союза художников.

Сегодня Ксения хочет, чтобы ее больше знали как художника, нежели участницу реалити-шоу.Фото: Василий Вахрин

- После проекта очень хочется сохранить личную жизнь в тишине, - делится она. – К счастью, та популярность уже стихла, и сейчас мне хочется, чтобы меня знали как художника. У меня много персональных выставок, я участвую во всероссийских проектах. Работаю в стиле реалистической живописи. Делаю шаржи на заказ. Например, сейчас принимаю участие в благотворительном арт-марафоне «Всякое доброе», деньги идут в фонд «Дедморозим».

Мастерская у Ксении дома. На одну картину уходит от недели до нескольких лет, смотря в какой технике она выполняется. Но основной «график» создает маленькая Есения.

- В основном писать приходится урывками, когда ребенок спит, - признается Ксения. – Но это очень дисциплинирует и позволяет правильно планировать время. Больше успеваешь!