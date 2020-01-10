«Когда дочка появлялась на белый свет, я с ним прощалась». Маленькой Анечке нужна помощь

1 мая в позапрошлом году появилась на свет маленькая девочка Анечка.

Родилась она раньше срока и весила меньше килограмма. И с тех пор родители и 14-летняя сестренка не перестают бороться, чтобы поставить ее на ноги.

- Это была долгожданная беременность, - рассказывает ее мама Наталья Климова. - "Я стану мамой маленькой чудесной девочки", - эта мысль постоянно крутилась в моей голове. Я была на седьмом небе от счастья! Врачи особых опасений не высказывали, я им доверяла. 29 апреля 2018 года был обычный выходной день, солнечное утро не предвещало беды. Внезапно я почувствовала, что началось кровотечение.

По словам Натальи, из поселка Марковский Чайковского района, где живет семья Климовых, ее долго везли в Пермь, в перинатальный центр.

- О том, что во время беременности я должна была быть под особым наблюдением у врача, я узнала только в этом центре, - говорит она. – В Перми я успокоилась, поскольку была в надёжных руках. Утром 1 мая в хорошем настроении пошла сдавать анализы. Затем - размытое сознание, реанимация и ощущение, что уходишь из жизни. Его не передать словами! Потом пришел врач и сказал, что меня экстренно прооперировали, перелили кровь. Спасли и меня, и мою девочку. Врач сказал, что на сроке 26 недель на свет появилась моя Анечка, весом 975 грамм и ростом 34 сантиметров. И что она сама не дышит, ее подключили к аппарату ИВЛ.

А потом у Анечки случилось кровоизлияние в мозг.

- Мысль в голове была только одна: "Спасти, ее нужно спасти", - рассказывает Наталья. Врачи лишь разводили руками и говорили мне, что шансы совсем малы на то, что моя дочка будет жить. Что спасти ее может разве что чудо. В реанимацию через час сестра привезла батюшку, который окрестил нашу малышку. И чудо произошло! Анечка борется за жизнь. Она перенесла 8 переливаний крови и множество операций. Врачи поставили ей целый букет диагнозов, один страшней другого: ретинопатия недоношенных 4 степени, глаукома, поражение ЦНС тяжёлой степени, симптоматическая эпилепсия с синдром инфантильных спазмов, спастический тетрапарез. В перинатальном центре врачи сделали все, что могли.

Теперь, по словам мамы, Анечке нужно регулярно проходить курсы реабилитации в частном медицинском центре в Москве.

- Только там делают специальные виды массажа, - говорит она. - В середине февраля мы должны отправиться с Анечкой в московский центра «Радость», а на это нужны деньги, около 200 тысяч рублей – на лечение, переезд, проживание в столице. Папа Анечки получает обычную зарплату оператора установки на производстве. А ведь нам еще нужно поднимать старшую дочь. Анечке предстоит долгая дорога к выздоровлению. Она очень хочет жить и быть здоровой!

Историю Анечки и основные диагнозы вы можете найти в обсуждениях по ссылке https://vk.cc/9vNfkq

Заключения врачей, направления, выписки ищите в разделе "Документы"https://vk.cc/9vNozF

Отчёты, текущие расходы, чеки и накладные вы можете посмотреть в обсуждениях по ссылке https://vk.com/topic-181501230_40393168

Группа ВКонтакте:

https://vk.com/anechka_help_159

Если у вас есть желание - сделайте пожертвование любым удобным способом.

Карта Сбербанка: 4276490044553842 Наталья Сергеевна К. (Карта прикреплена к номеру телефона +79223520969)

Карта ВТБ: 2200240701260412 Наталья Сергеевна К.