2020-01-08T20:11:09+03:00
Общество

Погода в Перми в январе 2020: начало зимы ожидается небывало теплым, снежным и туманным

В январе 2020 оттепели будут чередоваться с небольшими заморозками
Андрей МАТЛИН
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Синоптики обещают оттепель, снег и туман.Синоптики обещают оттепель, снег и туман.Фото: Василий Вахрин
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Синоптики обещают нам аномально теплый январь в новом 2020 году, а также «погодные качели».

- Первая половина января будет намного теплее, чем это обычно бывает в начале зимы, - отмечают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. - В ближайшие несколько дней в Пермском крае температура воздуха ожидается выше нормы: по югу региона - на 5-6 градусов, а по северу - на 7-9 градусов.

Как предполагают синоптики, наибольший заток тепла в Прикамье будет наблюдаться 9 и 10 января, а затем 13 и 14 января.

В эти дни будут обильные снегопады, туман, изморозь и гололед.

То, что нас ожидают «погодные качели» с оттепелями и небольшими заморозками, подтверждают и прогнозы Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

9 января, в четверг, в Перми днем температура воздуха будет от -6 до -8 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Опасных природных явлений не ожидается. Но весьма вероятны гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.

В пятницу, 10 января, температура воздуха немного повысится, днем в Перми будет от -3 до -5 градусов, а к вечеру станет еще теплее – до -1 градуса. При этом весь день будет идти обложной снег. Ночью возможен сильный туман, что следует учитывать водителям автомобилей.

В субботу, 11 января, днем температура воздуха будет чуть ниже нуля – до -1 градуса. Но к вечеру начнет холодать, и столбик термометра опустится до -3 градусов. По-прежнему будет идти снег.

В воскресенье, 12 января, днем ожидаются прояснения, и температура воздуха заметно понизится – по предварительным прогнозам, столбик термометра может опуститься до -16 градусов.

В начале следующей недели морозы вновь отступят, по прогнозам синоптиков, к концу недели может наступить оттепель - дневная температура воздуха может стать плюсовой. При этом будет идти снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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