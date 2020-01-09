2020-01-08T17:39:21+03:00
Общество

«Малышка разучилась говорить». 10-летней пермячке требуется помощь

После операции у Сони пропала речь
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: фонд "Берегиня"Фото: фонд "Берегиня"
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В 10 лет Соня Русецких не знает букв и чисел и практически не говорит. Ее развитие как будто остановилось на уровне трех лет. В этом возрасте девочке провели серьезную операцию - Соня родилась с пороком сердца и тяжелым нарушением развития головного мозга. Ее жизнь была в опасности, поэтому первым делом врачи занялись пороком сердца.

И после операции начался заметный регресс в развитии. Постепенно пропала речь, ухудшилась память.

- Но родители не сдаются, они плотно занимаются здоровьем дочери, ездят на курсы реабилитации, выполняют упражнения дома, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня». - Соня прошла и иппотерапию, и дельфинотерапию, лечилась в Челябинском центре реабилитации. Все эти методы поддерживают состояние ребенка.

У Сони есть две сестры, одной 16 лет, а другой недавно исполнилось полгода. Они обе здоровы. А вот средняя сестра нуждается в постоянной помощи.

Сейчас она проходит курс занятий в реабилитационном центре «Я все смогу». По словам родителей Сони, занятия дают эффект, девочке становится лучше.

- Чтобы был результат, эти курсы нельзя прерывать и тем более прекращать, - подчеркнули в «Берегине». - Сейчас Соне очень важно систематически работать с логопедами, улучшать моторику, учить правильной ходьбе и убирать спастику мышц. Но сумма, требуемая на реабилитацию, неподъемна для многодетных родителей - 87 000 рублей.

Если вы хотите помочь девочке, сделать это можно на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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