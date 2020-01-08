2020-01-08T13:31:26+03:00
Общество

Сирота из прикамского детдома стала владельцем американского отеля

Сейчас Онна Меррилл разыскивает старых друзей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: parmanews.ruФото: parmanews.ru
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23 года назад 12-летнюю Аню Солоухину из кудымкарского детдома усыновила американская семья. Девочка попала в Чарльстон – город в Южной Каролине, известный по роману Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Там Аня стала Онной. С семьей ей повезло. Приемные родители очень хорошо относились к девочке. Она быстро выучила язык, закончила колледж, вышла замуж.

Сейчас миссис Онна Меррилл владеет отелем и модным бутиком женской одежды. И очень хочет побывать на родине. Она связалась с кудымкарским изданием «Парма-Ньюс» и попросила помочь ей найти старых друзей.

«У меня остались только хорошие воспоминания из детства в Кудымкаре, - приводит издание ее слова. - Мне нравились все летние мероприятия, летние лагеря и мои учителя, все было супер».

Онна хотела бы разыскать семью Тотьмяниных, с которыми она дружила в детстве. Валентина Тотьмянина была медсестрой в больнице.

«Она брала меня в свой дом и хотела, чтобы я подружилась с ее дочерью, потому что мы были одного возраста, - рассказала Онна Мерилл. - Дочь звали Надя Тотьмянина. Семья относилась ко мне так, словно и я была их дочерью. Я бы провела с ними все лето».

ИСТОЧНИК KP.RU

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