Антон Богданов отправился в Голливуд, а Катерина Шпица - во Вьетнам

Новогодние каникулы заканчиваются. Кто-то провел праздники дома, кто-то – в гостях, а кто-то смог отправиться в путешествие. По данным экспертов, чаще всего пермяки ездили в Москву, Сочи и Екатеринбург. Среди заграничных направлений было больше всего поездок в Турцию. Следом идут Таиланд, Китай, ОАЭ и Вьетнам.

Мы решили узнать, где встретили Новый год и Рождество известные пермяки. Об этом они рассказали на своих страницах в Инстаграме.

Актриса Катерина Шпица с семьей отправилась во Вьетнам, на остров Фукуок, расположенный в Индийском океане. Как написала Катерина, она впервые решила встретить Новый год на теплом юге.

«Мы побывали на разных пляжах (один из них, с белым песком, поразил меня замусоренностью) и в экопарке, где погуляли среди деревянных скульптур и на перекус пили сок сахарного тростника и ели традиционные паровые рисовые булочки с мясом –баньбао, - рассказала актриса. - Тесто сладковатое, но сочетание с начинкой на удивление вкусное. Видели военные базы. А вот ни одного университета на острове нет, у большинства жителей - 4 класса образования, дальше оно платное. Азия - новый мир для меня».

Также на берегу Индийского океана отметила праздники известная на весь мир модель Наташа Поли. Она вместе с дочкой Александрой Кристиной и восьмимесячным сыном Эдрианом Греем отдыхает на Мальдивах.

Наташа Поли на Мальдивах.Фото: Инстаграм.

Антон Богданов (Антоха из «Реальных пацанов») с 9-летним сыном Демьяном слетали в Америку. Богдановы побывали в Нью-Йорке, а затем отправились в Голливуд.

Антон Богданов отправился в Голливуд.Фото: Инстаграм.

Светлана Пермякова (она же – Светка из КВН) провела каникулы с семьей в Германии. Они проехали по городам: Кельн, Бремен и Берлин.

Светлана Пермякова провела каникулы в Германии.Фото: Инстаграм.

А вот Зоя Бербер предпочла отдых в России. Она отправилась на горнолыжный курорт «Красная поляна», расположенный в районе Сочи.

Зоя Бербер каталась на горных лыжах.Фото: Инстаграм.

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел новогодние праздники в Перми.

«Покатались с семьей с горок на эспланаде, - написал он в Инстаграме. - Есть, над чем еще поработать, но в целом - отличный городок получился». Также Максим Решетников рассказал, что покатался на лыжах на базе «Динамо».

Максим Решетников катался на лыжах.Фото: Инстаграм.

В Перми встретил Новый год и экс-губернатор Олег Чиркунов. Он выложил в Инстаграм фото праздничного города, снятое из окна квартиры.