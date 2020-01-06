2020-01-06T08:51:38+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Перми при лобовом столкновении пострадали 4 человека

19-летнюю девушку и 66-летнюю пенсионерку увезли на «скорой» [видео]
Андрей МАТЛИН
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Авария на Бульвара Гагарина. Фото: скриншот видео группы ВК "ЧП ДТП Пермь".Авария на Бульвара Гагарина. Фото: скриншот видео группы ВК "ЧП ДТП Пермь".
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Вчера вечером, 5 января, по бульвару Гагарина на своей «десятке» гнал 20-летний парень. Рядом с ним сидела 19-летняя девушка, на заднем сиденье – женщины постарше.

В какой-то момент он отвлекся от дороги и только в последний момент увидел, что ему навстречу летит «Киа Серато». В иномарке во время лобового столкновения сработали подушки безопасности. А вот в автомобиле «ВАЗ 2110» их не было.

Массовое ДТП в Перми. Видео: группа ВК "ЧП ДТП Пермь"..

Когда на место ДТП подоспели врачи «скорой» и спасатели, водитель «десятки», хоть у него и было окровавлено лицо, просил не отвлекаться на него, а помочь пассажиркам. Молодая девушка стонала от боли, держась за живот. Сидевшую на заднем сиденье 66-летнюю женщину спасателям пришлось деблокировать – она оказалась зажата смятым металлом. Затем ее на носилках перенесли в машину «скорой». Пенсионерку и девушку увезли в больницу, водителя и еще одну 42-летнюю пассажирку «десятки» отправили в травмпункт. В иномарке никто не пострадал.

- Девушку увезли в тяжелом состоянии, судя по всему, она была выпившая, а парень, который был за рулём, сказал, что не пил, - сообщили очевидцы паблику ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь».

- Эта дорожная авария произошла вчера, 5 января, в 21.50 на улице Бульвара Гагарина в районе дома №49, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 2110» превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с автомобилем «Киа Серато», которым управлял 24-летний водитель. Пострадали 4 человека, 19-летняя девушка и 66-летняя женщина госпитализированы. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются

ИСТОЧНИК KP.RU

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