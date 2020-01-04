Где в Перми встретить Рождество-2020

Рождество в Перми-2020 начнется с праздничного богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе. Его проведет 6 января, в рождественский сочельник, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Праздничное вечернее богослужение начнется в 17 часов и закончится около 19 часов.

В полночь на 7 января во многих храмах Перми пройдет Божественная литургия, которая продлится ориентировочно до двух часов ночи.

- В Рождество в пермских храмах будут приняты меры безопасности, - сообщили в пермской епархии. – У входов будут установлены рамки металлоискателей, на улице будут дежурить полицейские патрули.

Где пройдут богослужения

Свято-Троицкий кафедральный собор Перми (Слудская церковь)

Здание главного храма Перми построено в 1849 году на деньги, собранные жителями города. Главный престол во имя Святой Живоначальной Троицы был освящен в 1857 году. В 1930-е годы храм был закрыт. Открыли его вновь для верующих в годы войны.

В Рождественскую ночь здесь будет вести службу митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Где находится: улица Монастырская, 93

Вознесенская церковь, Пермь

Вознесенско-Феодосиевская церковь - одна из последних церквей, построенных в Перми до революции. Ее еще прозвали купеческой, так как участок земли для ее строительства в 1903 году передал в дар купец Александр Павлович Бабалов. Необычный храм из красного кирпича с белой колокольней и множеством золоченых куполов считается одним из самых красивых в Перми. В советские годы в церкви хотели организовать органный зал. Но не успели, и здание храма вернули верующим.

Где находится:

Церковь стоит на перекрестке улиц Екатерининской и Борчанинова, напротив универсама «Семья». Адрес: улица Борчанинова, 11.

Собор святых апостолов Петра и Павла

В 1724 году – практически сразу после основания Егошихинского завода - рядом с ним начали строить деревянную церковь, а в 1757 году здесь же была заложена каменная церковь Петра и Павла, которая стала первым каменным зданием Перми. Храм был освящен в 1764 году. А в 1781 году церковь переименовали в собор. В 1929 году собор был закрыт, а в 1990 году его вернули верующим.

Собор святых апостолов Петра и ПавлаФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Где находится: ул. Советская, 1, микрорайон Разгуляй.

Храм во имя Святого Митрофана Воронежского

Крестовый Митрофаниевский храм, ранее был домовым храмом Епископов Пермских. Главный престол был освящен в 1836 году во имя Святителя Митрофана, первого Епископа Воронежского. В советские годы здесь располагался краеведческий музей. Ныне храм является Архиерейским подворьем.

Храм во имя Святого Митрофана ВоронежскогоФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Где находится: Комсомольский пр., 4

Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь

Каменная церковь во имя Живоначальной Троицы была построена в 1828 году (с 1790 года на том месте стоял деревянный храм) на средства, собранные рабочими медеплавильного завода. Мужской Свято-Троицкий Стефанов монастырь при храме был учрежден 5 мая 1995 года.

Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырьФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Где находится:

Улица Висимская, 4. Доехать можно до остановки «Площадь Восстания».

Храм-часовня во имя святителя Стефана, епископа Великопермского

Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Был построен в 1887 году.

Храм-часовня во имя святителя СтефанаФото: Википедия

Где находится: пр. Комсомольский, 18.

Всесвятская церковь

Памятник архитектуры федерального значения. Строительство было начато в 1832 году по проекту архитектора Свиязева в стиле русского классицизма. Полностью храм был освящен в 1838 году.

Всесвятская церковьФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Где находится: ул. Тихая, 23 , остановка «Гипермаркет «Семья».

Храм святого великомученника Георгия Победоносца при Институте сердца

Храм заложен в 2005 году по проекту архитектора Жуковского. В 2011 году храм освятил митрополит Пермский и Соликамский Мефодий.

Храм святого великомученника Георгия ПобедоносцаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где находится: ул. 25 Октября, 105А

Успенский женский монастырь

Монастырь был основан в 1873 году. Средства для создания выделили пермские купцы Григорий и Федор Каменские. В ноябре 1920 года монастырь был закрыт. Вновь его открыли в 1993 году.

Успенский женский монастырь. Фото: permobitel.com

Где находится: ул. Плеханова, 39/5.