2020-01-03T07:40:43+03:00
Общество

К выходным в Прикамье потеплеет

Температура воздуха может стать плюсовой
Андрей МАТЛИН
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Такой вот нынче январь.Такой вот нынче январь.Фото: Василий Вахрин
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Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Прикамье ожидается не характерная для января оттепель.

- Пермский край, как и большая часть европейской территории страны, окажется под влиянием обширного циклона, который смещается через Норвежское и Баренцево моря, - отмечают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. – К нам будет поступать теплый и влажный воздух, ожидается сильный ветер, весьма вероятны обильные снегопады в горной части края.

Впрочем, в отличие от центральных регионов, погода у нас останется зимней: синоптики не исключают, что потепление очень быстро может смениться на следующей неделе двадцатиградусными морозами.

Сегодня в пятницу, 3 января, в Перми столбик термометра будет в течение дня подниматься: если в 11 утра он будет показывать около -12 градусов, то уже к 23.00 ожидается потепление до -3 градусов. Снег, который начнет идти во второй половине дня, к вечеру станет обложным.

В субботу, 4 января, температура воздуха может днём подняться до +1 градуса, при этом будет идти небольшой снег.

В воскресенье, 5 января, столбик термометра по-прежнему будет находиться возле нулевой отметки, но уже в отрицательной области – до -1 градуса. В ночь на понедельник ожидаются снегопад и туманы, и водителям нужно быть особенно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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