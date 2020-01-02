"Жена принесла презенты мужа". В Перми открылся магазин, куда можно сдать ненужные подарки

В Перми работает магазин, куда можно сдать ненужные подарки. Он открылся на улице Ленина еще 9 ноября, но подарки там начали принимать недавно. Пиар-директор Василий Кучумов рассказал принцип работы магазина.

- Например, вам подарили вазу, которая вам не нужна, - рассказывает Василий. - Вы приносите ее в "Чулан", называете цену, например, 500 рублей. Заполняете документы, прописываете в том числе и информацию, куда вам перечислить деньги после продажи. Потом мы выставляем вазу, например, за 700 рублей. После продажи перечисляем вам 500 рублей, а 200 - забираем в качестве комиссии.

В магазин уже несколько раз приносили ненужные подарки. Одна женщина решила продать подарки мужа, потому что они разводятся.

- Кто-то из-за расставания сжигает подарки любимого, выкидывает, а женщина вот решила немного заработать, - говорит Василий. - Она принесла копилку и шкатулку, скоро хочет еще картины какие-то сдать.

Кроме того, в магазине продаются вещи ручной работы, дорогой чай и кофе, наборы для глинтвейна, украшения, а также всякие необычные вещи - например, кусочки ветки от спиленного столетнего дуба.

- На вырученные деньги мы посадим столько деревьев, на сколько хватит средств.

Кусочки тополя. Фото из официальной группы "Чулана" "ВКонтакте"

Еще одна необычная деталь - "директором" магазина является кот Василия по кличке Барсик. За деньги его можно погладить, взять на руки и т.д.

- А на вырученные деньги мы покупаем реагенты, чтобы посыпать тротуар магазина, - говорит Василий.

Пока магазин закрыт на праздники, но уже 3 января он откроется и будет готов к приему ненужных подарков.