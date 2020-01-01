«Там жесть. Нужна помощь». В Перми в новогоднюю ночь неизвестные порезали собаку

- Я понимаю, у всех праздник, подарки, новогодняя суета, но нам очень нужна ваша помощь, - такой пост опубликовала неравнодушная пермячка Александра, которая не смогла пройти мимо трагедии, которая в новогоднюю ночь произошла с безнадзорной собакой.

Кто-то решил жестоко пошутить над бродячим псом и порезал ему бедро. Рана была настолько серьезная, что кожа и шерсть разошлись и оголили мышцы на всем правом бедре. Истекая кровью, пес нашел временный приют в одном из подъездов дома на улице Закамской. Он смог подняться на пятый этаж и упал там без сил.

Раненую собаку увидели местные жители и опубликовали пост с фотографией в соцсетях.

- Там жесть. Она просто истекает кровью. Собака изрезана, специально изрезана человеком. Срочно нужна помощь. Мы вызвали полицию, но диспетчер сказал, что полиция собаке не поможет, ей нужна помощь ветеринара, - объясняла в очередном посте ситуацию пермячка.

В итоге девушка разыскала в Перми круглосуточную ветклинику, которая согласилась взять собаку на операцию.

А вот съездила, забрала пса и привезла его к ветеринарам еще одна пермячка Марьям Беляева.

- На часах было два ночи, - рассказала она в соцсетях. - Пришлось ехать в новогоднем наряде, срочно, переодеваться было некогда. Приехала быстро, благо была в этот момент недалеко. Спасибо молодому человеку , который вышел и помог загрузить собаку в машину. Приехала, звоню в звонок, спасибо дежурному врачу, открыла. Кричу ей, что умирает собака в машине. А кричу, потому что вокруг взрывы петард и радостные возгласы людей. Нас принимают, нам помогут! Несем с ветеринаром собаку на операционный стол. Удивило, что собака дала мне спокойно подойти и даже не думала агрессировать. Настолько они любят нас, людей.

Собака после операции. Фото: группа Вконтакте «СТАФФ-СИТИ» реабилитационный центр г.Пермь.

Чтобы зашить огромную рану, необходимо было оплатить несколько тысяч рублей.

- Собака уже на столе, пожалуйста репосты, очень нужна помощь, - писала в четвертом часу ночи Александра, которая вместо новогоднего веселья строчила в соцсетях посты про раненого пса.

Сейчас собака прооперирована. В клинике она останется еще несколько часов. Что с ней будет дальше – пока неизвестно.

- Оперативно удалось собрать 4000 рублей, за что всем огромнейшее спасибо, - написала в районе восьми утра Александра. - Главное, что сейчас собачка в безопасности. Нам озвучили сумму 6-7 тысяч. И нам очень нужна поддержка для закрытия долга и оплаты стационара. Завтра в 14.00 собачку нужно забирать из клиники. Тогда мы получим выписку и предоставим отчет. Так же острая необходимость в бинтах, хлоргексидине и цефтриаксоне. Так мы хоть чуть-чуть сэкономим на промывках. Пожалуйста, помогите нам спасти еще одну бедолагу, покалеченную «человеком».