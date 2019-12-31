В двух районах Пермского края запретили запускать новогодние фейерверки

Непременным спутником встречи Нового года всегда является пиротехника.

- В последние годы пермяки стали более осторожны, запуская фейерверки, однако травмы из-за запуска пиротехнических изделий продолжают происходить ежегодно, - рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Проверяйте инструкцию и целостность упаковки

Специалисты рассказали, о чем необходимо помнить, какие требования соблюдать, используя пиротехнические изделия, чтобы обезопасить себя, близких и своих соседей.

- Фейерверки и салюты способны сделать торжество сказочным и запоминающимся, - говорит заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Пермскому краю Денис Андриевских. - Однако каким бы шумным не было празднество, всегда помните о мерах предосторожности при запуске салютов и о том, что пиротехника относится к весьма опасным праздничным увлечениям.

Чтобы не испортить новогоднее торжество, достаточно соблюдать несложные правила безопасности:

Покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или секциях магазинов. Следить, целостность упаковки изделия, она не должна быть мятой или деформированной. Обязательно проверять наличие инструкции на русском языке и убедиться, что срок годности изделия не истек.

Чем пиротехника опасна для детей и животных

Даже самые безобидные – бенгальские свечи, которые порой дают в руки детям, способны вызвать ожог при соприкосновении с кожей, а разлетающиеся от них искры - травмировать роговицу глаза. Кроме того, некоторые фейерверки довольно быстро воспламеняются и достигают температуры горения до 1 тыс. градусов. Конечно, взрыв разноцветных огней в небе завораживающее зрелище, а вот взрыв на земле при неправильном запуске или неисправном, плохого качества изделии способен также шокировать окружающих.

Маленькие дети, оставленные без присмотра очень любопытны. Частенько они первыми подбегают к ракете, чтобы посмотреть, почему она не запускается. Подобных ситуаций надо избегать. Все зрители, особенно малолетние должны находиться на безопасном расстоянии.

Опасность пиротехники заключается и в их сильном звуковом эффекте, который может испугать не только малышей, но и животных. При сильном испуге домашние питомцы могут проявить агрессивность, даже в отношении хозяев. Не нужно к ним подходить близко, дайте пушистым любимцам прийти в себя и успокоиться в одиночестве. Игры и шутки с применением петард способны не только травмировать человека, но и обострить существующие проблемы с сердцем, давлением. Следует объяснить подросткам, какие последствия могут у этих развлечений.

Почему в Добрянке и Юрле нельзя запускать фейерверки?

Существуют 5 классов опасности пиротехники, зависящие от степени возможной опасности для населения и радиуса действия. Для I класса опасная зона составляет 0,5 м. Это наиболее безобидные изделия, применяемые в помещении: хлопушки, бенгальские огни. К пиротехнике II класса не следует подходить ближе, чем на 5 метров. Сюда относится большинство фейерверков, петард и пиротехнических фонтанов. Для III класс установлен радиус опасной зоны в 20 метров. Все салюты, фестивальные шары и ракеты имеют такой класс опасности. IV и V относятся к профессиональной пиротехнике, которую запускать могут только специально обученные люди. Опасные зоны определяются индивидуально.

Согласно закону, в свободной продаже могут находиться только пиротехнические изделия с 1 по 3 класс опасности. О том, как пользоваться пиротехникой, написано очень подробно в инструкции, которая прилагается к каждому изделию. Надо лишь потратить немного времени на ее изучение.

Если фитиль потух, то подходить и повторно его зажигать опасно, из-за термической реакции ракета может сработать спустя некоторое время. Необходимо выждать 10-15 минут. Не позволяйте детям самостоятельно запускать пиротехнику. Запрещается использовать пиротехнику в местах большого скопления людей, с балконов домов, под линией электропередачи и рядом с легковоспламеняющимися предметами. При сильном ветре, дожде и мокром снеге также лучше отложить салют до более подходящих погодных условий.

Важно, что запускать новогодние фейерверки можно лишь на специально отведенных для этого площадках. Их определили главы муниципальных образований. Ознакомиться со списком можно здесь. На этих площадках безопасно запускать пиротехнические изделия. Жители могут спокойно прийти сюда и запустить фейерверк, не боясь, что горящая ракета залетит кому-то в окно.

Кстати, в Добрянском и Юрлинском районах такие площадки не оборудованы, поэтому и запуск фейерверков в новогоднюю ночь здесь будет вне закона.