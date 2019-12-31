Итоги 2019 года в Перми: новый фонтан, троллейбусы и уход Курентзиса

В конце года принято подводить итоги. В 2019 году в Перми произошло немало событий: радостных и грустных, полезных и печальных. Что стало главным для жителей Перми? Этот вопрос выяснило у жителей города социологическое агентство «СВОИ». И вот что в итоге стало самым важным для пермяков в уходящем году.

Реконструкция пермских улиц

21 декабря движение транспорта на участке от Куйбышева до Комсомольского проспекта уже открыли. Фото: пресс-служба администрации Перми.

29,2% пермяков назвали самым главным событием 2019 года масштабную реконструкцию пермских улиц – Революции и Уральской. Одну из главных артерий города – улицу Революции – было решено реконструировать в два этапа. 21 декабря движение транспорта на участке от Куйбышева до Комсомольского проспекта уже открыли. А вот движение от Компроса до улицы Куйбышева откроют только на следующий год. Здесь дорожники укладывают трамвайные рельсы на монолитное основание. На протяжении всей зимы будут изготавливаться стрелочные переводы для новых путей, весной подрядчик приступит к их монтажу. Так что трамваи пойдут по улице Революции только осенью. И автомобильное движение откроется не ранее середины года.

Длительное время пермякам пришлось терпеть ограничение движения и на улице Уральской. После ремонта Северной дамбы здесь тоже проводили масштабную реконструкцию. В итоге дорожники отфрезеровали дорожное полотно, подняли верхние строения колодцев, затем в два слоя уложили новый асфальтобетон от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки.

Скандал с кражей бюджета при строительстве зоопарка

8 миллионов рублей выделено на то, чтобы проверить строящийся в Перми зоопарк.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О новом зоопарке в Перми говорят уже несколько десятилетий. Сначала долго не могли определиться с местом, потом проектом… И вот весной 2017 года подрядчик АО «РЖДСтрой» наконец-то приступил к строительству нового зоопарка в микрорайоне Нагорный.

По контракту срок окончания работ – март 2018 года, однако на дворе почти 2020-й, а о новом зоопарке пермякам остается пока только мечтать. С самого начала со стройки начали приходить неутешительные новости: то строители отстают от графика, то по стенам уже возведенных сооружений пошли трещины, но апогеем всего этого стало уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция возбудила его 1 августа и сейчас уже задержала бывшего генерального директора службы заказчика – ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» и Дмитрия Левинского и экс-руководитель проекта Илья Козырев.

Нападение собак на людей

После нападения собак на людей, в Перми увеличили количество ловцов.Фото: Василий Вахрин

В октябре в Перми бесследно пропала 80-летняя пенсионерка. В последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина спускалась в лог на улице Фрезеровщиков, чтобы навестить могилу своего пекинеса. За ней – стая безнадзорных собак. Одна из версий, которую рассматривают следователи – женщину могли растерзать собаки. А 28 ноября в микрорайоне Висим стая собак напала на трех катающихся с горки детей. Серьезней всего пострадал семилетний мальчик. Он уже перенес две операции и предстоящий Новый год встретит в больнице.

Отмена троллейбусного сообщения

30 июня 2019 года по Перми в последний раз проехал «рогатенький» троллейбус № 5Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

30 июня 2019 года по Перми в последний раз проехал «рогатенький» троллейбус № 5. Остальные маршруты городские власти закрыли еще весной. Троллейбусные маршруты было принято решение заменить на автобусные, из-за того, что они занимали очень малую долю рынка пассажирских перевозок и были убыточны. А безработные пермские троллейбусы безвозмездно пополнят березниковский троллейбусный парк.

Выход на линию новых трамваев

Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Еще одно событие из мира городских пассажирских перевозок попало в ТОП-11 важных событий года. Это выход на линию новых суперсовременных трамваев «Лев» и «Львенок». С тем, что для Перми это важно, согласились 20,6% горожан. Новые трехвагонные «Лев» и одновагонный «Львенок» начали курсировать по Перми в декабре. Еще семь «Львят» поступят к нам до мая следующего года. Они полностью обеспечат маршрут №4. А трамвай «Лев» будет ходить вдоль набережной до Перми I. Его задача - пересадить пассажиров электрички и быстро перевезти их на Пермь II.

Открытие нового фонтана на эспланаде

После ЧП с ребенком новый фонтан отгородили от пермяков забором.Фото: Василий Вахрин

В День города в Перми торжественно открылся новый фонтан на городской эспланаде. Это плоскостное сооружение размером 25 на 40 метров с водным экраном и проектором. Все оборудование и технологическая часть размещены под землей. В фонтане около 10 типов форсунок, которые позволяют выдавать струи разного вида – вертикальные, веерные, спиральные, пенные, капельные...

Для различных спецэффектов в фонтане предусмотрены «водный экран» и система лазерных лучей. Система акустики позволяет слышать музыку не только около фонтана, но и на сиденьях амфитеатра.

20,2 % процентов пермяков посчитали это важным и позитивным событием в жизни города. Правда, вскоре после открытия фонтана здесь произошло ЧП: гуляя голыми ногами возле форсунок, ребенок сильно порезал ногу. После этого городские власти разработали правила нахождения у фонтана, а сам фонтан огородили от пермяков забором.

Сдача детских площадок на набережной

Фото: из Инстаграма Дмитрия Самойлова

Еще один подарок на День города для маленьких пермяков появился на набережной Камы. Здесь открыли две новые детские площадки - в районе спуска с Соборной площади и около Речного вокзала.

Возле Соборной площади установлены тренажеры, детские горки, качели, а для безопасности ребят уложено прорезиненное покрытие. На площадке работают инструкторы, неподалеку - комната матери и ребенка с душевой, туалетом и помещением для пеленания.

Развивающий комплекс в районе Речного вокзала - это безопасная альтернатива лазанью по деревьям: прочные литые детали, канатный комплекс из стальной проволоки и полипропиленовых нитей, соединенный хомутами из износостойкого сплава алюминия.

Снос киосков в Перми

На месте киосков на улице Пушкина остались груды мусора.Фото: Василий Вахрин

Весь 2019 год в Перми сносили киоски. У большинства НТО заканчивались сроки аренды, а новые контракты городская администрация не заключала. Самым масштабным в уходящем году стал снос киосков у Центрального рынка: здесь снесли все киоски в подземном переходе и часть на территории, прилегающей к рынку. Последние киоски исчезнут здесь в 2022 году, когда у арендаторов закончатся контракты.

Это событие, по мнению 13,5% пермяков, стало значимым в уходящем году.

Стрельба на Гайве

Когда стрелку избирали меру пресечения, он заявил, что и сам бы хотел во всем разобраться.Фото: Василий Вахрин

Ночные декабрьские события на Гайве 13,3% пермяков также внесли в список значимых. Напомним, рано утром 4 декабря 51-летний Дмитрий Коростелев несколько раз выстрелил в водителя, который вышел прогреть машину и обстрелял проезжающее мимо такси. Затем погнался за 50-летней Еленой Хилько, спешащей на работу, и смертельно ранил ее. А когда мужчину задерживали, злоумышленник попал из дробовика в сотрудника Росгвардии.

Была версия, что перед тем, как отправиться на улицу с ружьем, ранее судимый пермяк играл в компьютерную игру и принимал наркотики. Ведь первые два выстрела пермский стрелок произвел в своей пустой квартире - в собственное отражение в зеркале. И только потом оправился на улицу. Однако очевидцы утверждают, что стреляя в людей, убийца вел себя очень хладнокровно. Сейчас мужчина арестован, ему предъявлено обвинение.

Уход Теодора Курентзиса

Теодор Курентзис 8 лет был художественным руководителем оперного театраФото: архив "КП"

21 июня слухи об уходе Теодора Курентзиса из пермского театра, давно ходившие по городу, получили официальное подтверждение. Стало известно, что в августе 2019 года Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Одна из главных неофициальных причин его ухода – это обманутые ожидания: за восемь лет его работы в Перми, у нас так и не начали строить новую сцену для театра. Об этом маэстро написал в своем прощальном письме, опубликованном на официальном сайте театра. Уход Теодора Курентзиса 10% пермяков назвали главным событием года.

Пермская гимназия установила более низкий балл приема для мальчиков

Конкурсный отбор среди первоклассников стал причиной гендерного скандала в гимназии № 4.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гендерный скандал грянул в Перми в конце весны, когда в элитной пермской гимназии № 4 зачисляли будущих первоклассников. Проанализировав списки зачисленных, родители девочек пожаловались в соцсетях, что для них балл для поступления оказался выше, чем для мальчиков. В итоге после обучения в «Веселой школе дошколят» около 20 девочек с более высокими баллами не были зачислены, в отличие от мальчиков, которые набрали более низкие проходные баллы. Позже выяснилось, что администрация гимназии сделала это для того, чтобы добиться «гендерного равновесия»: чтобы мальчиков в классах было столько же, сколько и девочек.

Скандал разразился федерального масштаба, после которого городская администрация решила полностью изменить систему отбора детей в школы. Всевозможные фильтры и конкурсы в элитные школы теперь можно применять только при отборе в пятые классы.

7,1 % пермяков внесли «гендерный скандал» в ТОП важных событий Перми за 2019 год.