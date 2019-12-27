Фарфоровые мышки или пластиковые шарики: какими новогодними игрушками украсить елку 2020

До Нового года осталось меньше недели. Самое время идти в магазин за игрушками на елку. Но какие же выбрать?

- В этом году у нас популярны разноцветные стеклянные и пластмассовые шары (200-600 рублей), а также куколки с ручной росписью (2000 рублей), - рассказывает продавец-консультант в магазине игрушек. - Также активно покупают на елку маленьких прозрачных мышек (200-400 рублей). Чуть меньшей популярностью пользуются фарфоровые фигурки мышек. Просто они дороговаты для некоторых покупателей - одна штучка стоит 1500 рублей. Цвет 2020 года - металлический белый, но у нас особой любовью пользуются бирюзовые и розовые игрушки.

Маленькая свечка на батарейках стоит 200 рублейФото: Елена КОНОВА

Еще среди популярных новинок - волшебные фонари со светомузыкой. Стоят они от 1600 до 2200.

- Эти фонари по-настоящему придают квартире новогоднего уюта и тепла, - говорит продавец. - Еще одна необычная вещь этого года - пластиковые светильники в виде свечки. Издалека кажется, что это обычная свечка, но на деле она электрическая, работает на батарейках. И воск не капает. Стоит такая штука от 150 до 450 рублей.

Такой волшебный фонарь стоит 1600 рублейФото: Елена КОНОВА

Еще в продаже есть яркие мягкие красные шары и птички, как будто их списали с книги про Щелкунчика. Стоимость - от 500 до 650 рублей за штуку.

- А вот игрушки из ткани или дерева у нас популярностью не пользуются, - добавила продавец. - Сколько бы мы не заказывали, продаются такие игрушки плохо. Самый ходовой товар - пластмасса и стекло.

Популярностью пользуются игрушки розового цветаФото: Елена КОНОВА

Советы для тех, кто собирается покупать игрушки.

1)Стеклянные и фарфоровые игрушки лучше не покупать тем, у кого дома есть питомцы или дети. Если вдруг елка упадет, то игрушки могут разбиться и превратить место вокруг в минное поле. И обязательно подергайте крепления у шариков и звезд - они должны крепко держаться на игрушке.

2)Пластмассовые игрушки как раз подойдут тем, у кого есть дети и домашние животные. Но важно, чтобы это были не дешевые, а качественные игрушки. Блестки с игрушек не должны осыпаться, а краска - оставаться на руках. Запаха от игрушек тоже не должно быть.

3)Если вы хотите украсить елку гирляндой, то проверьте, чтобы никакие детали от нее не отваливались. Экономить тоже не надо - некачественная гирлянда может быстро сломаться, а то и вовсе загореться. И всегда выдергивайте ее из розетки, когда уходите из дома.

Шарики голубого цвета тоже быстро разлетаютсяФото: Елена КОНОВА

4)Дорогие игрушки подойдут вам, если вам важны качество и оригинальность, и вы готовы украшать ими елку каждый год. Если же каждый декабрь для вас особенный, потому что только в походах по магазинам за игрушками удается поймать новогоднее настроение, то не стоит тратить много денег на дорогие украшения. А еще фарфоровая игрушка - это оригинальный подарок для коллег или друзей.

5)Не забывайте и об экологии. Каждый год множество «дождика», старых гирлянд, пластмассовых игрушек оказывается на свалках, причиняя окружающей природе вред. Возможно, стоит украсить елку эко-игрушками? Например, вырезать из бумаги снежинки или найти в лесу красивые шишки? В интернете полно различных идей для оформления елки. А еще есть мастерицы, которые продают в соцсетях новогодние эко-игрушки или игрушки из вторсырья.