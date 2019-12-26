Конституционный суд РФ поставил точку в споре за размещение киосков во дворах

Конституционный суд РФ рассмотрел жалобы пермских предпринимателей и ТСЖ о запрете размещения киосков на придомовых территориях.

Напомним, бизнесмены попросили проверить законность внесения поправок в городские Правила благоустройства в сентябре этого года. Сами новшества были приняты еще весной, чуть ранее. По новым правилам нестационарные торговые объекты больше нельзя было устанавливать во дворах и поблизости с ними, а уже существующие павильоны нужно было демонтировать.

В результате обращения предпринимателей Конституционный суд РФ признал не подлежащими дальнейшему рассмотрению по существу. Акт не является основанием к пересмотру уже принятых судебных решений.

В судебном определении отражен ряд важных правовых позиций, которые могут быть использованы как представителями органов местного самоуправления, так и бизнесменами.

Интересы предпринимателей и ТСЖ представлял юрист Антон Любич. По его словам, решение Конституционного суда позволяет вновь вернуться к возможности размещения киосков на придомовых территориях и отменить штрафы за нарушение Правил благоустройства в этой части.

Между тем, судебное решение говорит о необходимости баланса интересов местного сообщества и хозяйствующих субъектов при регламентации размещения НТО. В этом процессе не должны быть нарушены интересы третьих лиц и противоречить требованиям нормативных актов, принятых органами местного самоуправления, а распоряжение земельными участками должно осуществляться с учетом требований градостроительных регламентов, экологических, санитарных и других правил, а также требованиям об их использовании в соответствии с их целевым назначением.

- Определения Конституционного суда подтвердили, что органы местного самоуправления вправе регулировать вопросы размещения НТО, при этом если раньше эта позиция высказывалась в отношении муниципальных земель, то сейчас Конституционный суд сказал, что аналогичная правовая позиция должна быть и в отношении частных земель, - отметил адвокат адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иван Хозяйкин. - То есть, по сути, он не разделил частные и муниципальные земли в возможностях органов местного самоуправления регулировать их использование.

При этом безусловный запрет в размещении НТО на частных землях не допускается. Эта позиция отражена и в Правилах благоустройства. Во дворах разрешается устанавливать вендинговые аппараты и аппараты с водой. Таким образом, нормы отсутствия запрета на размещение НТО на частных землях соблюдены.

За нарушение правил размещения НТО предусмотрены штрафные санкции, но применяют их не сразу. Сначала выносят предупреждение, а штраф – в случае неоднократных нарушений.

Предприниматели предлагают свои варианты решения сложившейся ситуации. Например, сопредседатель, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Евгений Протопопов высказался о необходимости создать рабочую группу в составе представителей бизнеса и властей и вместе договориться о гармоничном городе с красивыми киосками и павильонами в едином стиле.

Городские власти считают, что их принципиальная позиция осталась нетронутой, и Конституционный суд лишь внес в нее уточнения.

- Нас такая позиция суда абсолютно устраивает, потому что она полностью укладывается в ту политику, которую проводят органы местного самоуправления Перми, - рассказал первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев. - Так, суд признал, что органы местного самоуправления не лишены возможности, действуя в пределах своих полномочий, решать вопросы размещения торговых объектов, принимая во внимание их нестационарный характер. Особо суд отметил, что данная правовая позиция имеет ориентирующее значение при решении вопроса о размещении НТО на земельных участках, находящихся в частной собственности. Мы продолжим совершенствовать схему размещения НТО в городе, продолжим нашу работу по пресечению нестационарной торговли на тех частных территориях, где ее, в соответствии с правилами города Перми быть не должно.