ВИЧ сбавляет обороты

Пермский край встречает новый 2020 год снижением роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По сравнению с 2018 годом в 2019 году этот показатель снизился на 11,2 процента. На 30 процентов снизилась смертность ВИЧ-инфицированных. Ниже среднероссийского зафиксирован показатель передачи ВИЧ-инфекции вертикальным путем - от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку. В среднем по России он составляет два процента, по Пермскому краю - 1,8 процента. Что обусловило такие перемены? Рассказывает главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Евгений Сармометов.

- Пытливый читатель может задуматься над вопросом: а не потому ли улучшились показатели, что уменьшились объемы обследования населения на ВИЧ? Или потому, что эти обследования проводились не в группах риска, а среди граждан, что придерживаются здорового образа жизни, следят за своим здоровьем?

Нет. Это не так. Объемы обследования населения на ВИЧ-инфекцию у нас не только не падают, но и растут с каждым годом. Так, по сравнению с 2018 годом охват населения тестированием на ВИЧ в 2019 году вырос на 5 процентов. Обследовались все слои и группы населения, включая потребителей инъекционных наркотиков и так называемых коммерческих секс-работниц.

И сегодня мы имеем совершенно четкую картину - две разнонаправленных кривых. Одна - показатель объема обследований - идет вверх. Вторая - показатель заболеваемости - вниз. Отсюда вывод - снижение роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией достоверно.

- С чем это связано? ВИЧ-инфекция не отступает просто так.

- Устойчивое снижение роста заболеваемости - это совокупный результат трех основных направлений нашей работы. Первое из них - активное обследование населения на ВИЧ. Чем больше населения мы обследуем, тем больше выявляем скрытые источники инфекции и, таким образом, прерываем цепочку передачи ВИЧ-инфекции.

Второе - постоянное увеличение числа ВИЧ-инфицированных, охваченных лечением. Когда человек, живущий с ВИЧ, начинает принимать антиретровирусную терапию, у него подавляется вирусная нагрузка, и он перестает быть опасным для окружающих.

Третье направление - профилактика. Из года в год мы наращиваем объемы профилактической работы: лекций, обучающих семинаров, тестирования на ВИЧ. Активно используем средства массовой информации. Выступаем на радио, телевидении, в печати. Размещаем информацию в интернете.

И ни по одному из этих направлений - выявлению, лечению, профилактике - нельзя снижать обороты. ВИЧ-инфекция из тех болезней, что не терпит к себе пренебрежительного отношения. Как только где-то появляется слабинка, это быстро сказывается на росте заболеваемости.

Главный врач Евгений Сармометов

- Как удалось снизить смертность людей, живущих с ВИЧ?

- Достижения современной медицины позволяют ВИЧ-инфицированному прожить долгую жизнь. Когда человек начинает принимать антиретровирусную терапию, вирус в его организме подавляется настолько, что перестает определяться. Восстанавливается иммунитет. Организм начинает успешно противостоять болезням, и смертность снижается. Охват антиретровирусной терапией у нас также растет год от года. На территории Пермского края ее принимают более 65 процентов людей, живущих с ВИЧ.

- Кому можно сказать спасибо, что сегодня зараженность детей ВИЧ-инфицированных мам в Прикамье ниже среднероссийского показателя?

- В первую очередь, это большая заслуга медицинских работников первичного звена: женских консультаций, родильных домов и такого специализированного учреждения, как наш Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Перед нами стоит задача свести этот показатель к нулю. Это - реально. Сейчас в регионе ведется активная работа, чтобы полностью исключить вертикальный путь передачи вируса. Ежегодно в Пермском крае становятся мамами более 500 ВИЧ-инфицированных женщин. Мы хотим добиться, чтобы все дети ВИЧ-позитивных матерей рождались здоровыми.

- Очень серьезная проблема - заболеваемость ВИЧ-инфицированных туберкулезом. На фоне сниженного иммунитета люди, живущие с ВИЧ, к нему особо восприимчивы. Что предпринимается в этом направлении?

- Мы делаем ставку на химиопрофилактику. Ее получают более 5000 жителей Пермского края, стоящих на учете в краевом СПИД-центре. В уходящем 2019 году нам впервые за долгие годы удалось добиться стабилизации заболеваемости ВИЧ-инфицированных туберкулезом.

Спросите: почему стабилизации, а не снижения? Как показывает практика, эффект от химиопрофилактики наступает на 6 - 7 год. У нас в регионе активная массовая химиопрофилактика проводится 4 - 5 год. И уже достигнута стабилизация! Прогнозируем, что переломить ситуацию получится в 2020-2021 году, и кривая заболеваемости туберкулезом тоже пойдет вниз.

- Есть надежда вывести наш Пермский край из десятки самых напряженных по ВИЧ-инфекции территорий РФ? Что для этого нужно сделать?

- Чтобы не заболеть ВИЧ-инфекцией, каких-то экстраординарных мер и действий со стороны здорового человека не требуется. Нужно знать пути передачи заболевания. Не употреблять наркотики. Отказаться от сомнительных связей. Проводя большую профилактическую работу среди населения, мы стремимся донести эти знания до каждого. И когда это поймет каждый, ВИЧ-инфекции ничего не останется, как отступить.

В новом 2020 году я хочу пожелать всем жителям Пермского края поменьше различных рисков, чреватых серьезными недугами, и побольше здоровья!

Пресс-служба Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

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