2019-12-25T13:33:26+03:00
Общество

В новом году чиновников в Прикамье пересадят на такси

Пермских и иногородних агрегаторов пригласили поучаствовать в конкурсе
Андрей МАТЛИН
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Теперь я буду вашим персональным водителем.Теперь я буду вашим персональным водителем.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Эту идею – пересадить чиновников на такси – высказал еще весной губернатор Пермского края Максим Решетников на своей странице в Instagram. «Будем экспериментировать с вызовом такси со смартфона», - пообещал он.

И обещание исполнил. Осенью этого года был объявлен конкурс среди агрегаторов такси.

- Мы уже пересадили на такси сотрудников аппарата краевого правительства, министерства финансов, культуры, строительства, - сообщила заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Надежда Окунцева. - Эксперимент оказался удачным, и буквально перед новым годом мы объявили еще один конкурс. На такси в новом году будут ездить также чиновники из минздрава, минсельхоза, минобразования и других ведомств. Оказалось, что это гораздо выгоднее, чем арендовать автотранспорт. На арендованных машинах оплачивались и простои. При том, что чиновники катались на них по многу часов, и стоимость часа доходила до 1 тысячи рублей. Теперь будет по другому: вызвал такси, приехал, куда нужно, и отпустил машину.

По словам Надежды Окунцевой, первый конкурс выиграло такси AltoCar из Казани, которое недавно зашло на местный рынок.

- Пермские агрегаторы не проявили активности, - объяснила она. – Мы ждем, что в новом конкурсе они будут активнее, а также в нем примут участие крупные агрегаторы, такие как «Яндекс-такси» и «Ситимобил». Уже первые итоги показали, что транспортные расходы министерств снизились, как минимум, в 3-4 раза. Стоимость часа поездок составила в среднем 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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