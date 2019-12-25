«Оливье с креветками и фирменный фруктовый салат». 10 рецептов блюд от известных пермяков на новогодний стол

До Нового года осталось меньше недели. Многие уже выбирают подарки друзьям и близким, наряд на новогоднюю ночь и праздничные блюда. Губернатор Прикамья даже отпустит чиновниц пораньше домой в рабочий вторник, 31 декабря, чтобы они успели приготовить новогодний стол. «А что приготовите вы?» - спросили мы известных и именитых людей Перми, и они поделились своими рецептами и предпочтениями.

Шеф-повар, победитель кулинарного чемпионата Chef a-la russe Евгений Попов

Евгений Попов, шеф-повар, победитель кулинарного чемпионата Chef a-la russe

- Предлагаю рецепт самого вкусного оливье, который при этом доступен для любого бюджета. Для приготовления блюда на четырех человек понадобятся:

Все ингредиенты порезать кубиками, добавить соль и майонез по вкусу, перемешать.

Можно сделать и самый дорогой вариант оливье. Для этого вместо копченой курицы добавить перепелок или рябчиков и говяжий язык, вместо красной икры - черную, вместо моркови - раковые шейки, а вместо огурцов - каперсы (маленькие маринованные зеленые бутоны).

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов

Сергей Федотов, художественный руководитель театра «У Моста»

- Для моего рецепта оливье понадобятся следующие ингредиенты:

Все порезать кубиками. Также добавляю соль и черный молотый перец по вкусу.

Но есть и еще одно новогоднее блюдо, которое я люблю готовить - это говядина по-ирландски, и для этого рецепта вам понадобятся следующие ингредиенты:

• 1 кг мякоти говядины

• 3 моркови средних

• 1 луковица репчатая

• 2 помидора

• 4 стебля сельдерея

• 300 мл пива Гиннесс

• 500 мл бульона (мясного, куриного)

• 3 ст. ложки муки

• 6-8 горошин душистого перца

• 2 лавровых листа

• по 3-4 веточки петрушки и тимьяна

• 1 ч. ложка сливочного масла

• 5-7 ст. ложек растительного масла

Под струей воды промываем все овощи и зелень, обсушиваем. Нарезаем морковь, помидоры и сельдерей кубиками. Шинкуем лук. Промытую и хорошо обсушенную говядину нарезаем кусочками среднего размера, примерно по 2,5-3 см, кладем в миску, посыпаем мукой и руками перемешиваем, чтобы все кусочки были в муке.

В латке или толстостенной кастрюле (если ее можно ставить в духовку) разогреваем на сильном огне 3-4 ложки растительного масла, добавляем сливочное и начинаем жарить мясо, опуская его в масло порциями, в один слой на дне. Жарим, переворачивая каждый кусок, до коричневой корочки. Складываем в миску. Когда вся говядина пожарена, добавляем в латку еще масла, кладем лук, жарим пару минут, добавляем морковь и сельдерей, тушим несколько минут до размягчения овощей. Закладываем говядину вместе с выделившимся из нее соком, заливаем пиво и бульон.

После закипания снимаем сверху пену, добавляем помидоры, перец, тимьян, лавровый лист, перемешиваем. Духовку на 180 градусов нужно включить заранее, и теперь ставим в нее латку с закрытой крышкой. Говядина тушится в ней 2,5-3 часа. Ближе к концу стоит заглянуть в латку – если жидкости в ней лишек, можно снять крышку и дать ей испариться в духовке, включив вентилятор (если он в духовке есть).

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края

- Мне очень нравится класть в оливье вместо традиционной колбасы креветки. Так, мне кажется, вкус получается более новогодним. И огурцы обязательно должны быть маринованные, а не свежие. И еще я отдельно мариную лук. Майонеза должно быть совсем немного, чтобы оливье в нем не плавал. Кроме того, очень люблю на новогоднем столе салат с курицей и ананасами.

Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов

Александр Башминов, генеральный директор баскетбольного клуба «Парма»

- Сам салат я не готовлю, рецепт от супруги:

Все ингредиенты нарезаем кубиками примерно по 0,5 сантиметров, от этого зависит вкус и эстетика блюда. Сначала кладем нарезанное мясо, картофель, яйцо, лук, далее нарезанные огурцы (предварительно сливаем лишний рассол, чтобы салат не был водянистым), солим по вкусу, добавляем майонез, аккуратно перемешиваем, украшаем мелко нарезанным свежим укропом. Выкладываем в праздничное блюдо, ставим на стол.

Художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Пермского театра юного зрителя

- Мы каждый год к праздничному столу делаем деревенский салат-закуску к водочке из соленых рыжиков и свежих помидоров. Сейчас томаты можно купить в магазине, а в детстве в нашей деревне Байкалово Свердловской области их сохраняли до Нового года так: на дно пустой трехлитровой банки клали березовые палочки-брусочки, между ними насыпали сухой горчицы, которая все обеззараживает, сверху укладывали помидоры так, чтобы они стекла не касались. В прохладном месте овощи прекрасно сохраняются, и в таком виде они гораздо вкусней магазинных.

Чтобы приготовить салат-закуску, режем крупный помидор кубиками с гранями по 0,7 сантиметра и точно такими же кубиками нарезаем грибы. Смешиваем все «пополам напополам». Рыжики перед этим надо сполоснуть от соли холодной водой, а грузди можно не ополаскивать. Добавляем чайную ложку майонеза и 2-3 ложечки сметаны, сверху кладем полудольки лука и посыпаем все щепоткой молотого душистого перца и мело нарезанными зеленым лучком и петрушкой. Получается божественно!

Актриса, певица, исполнительница роли Наташи в сериале «Реальные пацаны» Алена Путина

Алена Путина, актриса, певица, исполнительница роли Наташи в сериале «Реальные пацаны»

- Я не ем мясо, поэтому расскажу о моем любимом и фирменном фруктовом салате. В его состав входят авокадо, помело (можно грейпфрут), пекинская капуста (руккола), кедровые орехи (можно тыквенные семечки). Обычно я его люблю без заправки и без соли - цитрус дает свою кислинку и сочность. А те, кто не видит салат без заправки, могут добавить в него оливковое масло.

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы

- Для оливье на свой новогодний стол я беру огурцы, помидоры, картофель, морковку - с собственного участка, колбасу «Докторская» местного производства, сметану - тоже, зеленый горошек - обязательно отечественный. В нашей семье вот уже 30 лет на Новый год этот салат делаю только я. Потому что никакое другое блюдо мне супруга делать не доверяет.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова

Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае

- Я люблю блюда, простые в приготовлении, с полезными ингредиентами. Готовлю всегда яблочный пирог с творогом. Для его приготовления необходимо:

Яйца взбить с сахаром, добавить растопленное сливочное масло, творог, муку и разрыхлитель. Перемешиваем и распределяем тесто по форме, укладываем яблоки, нарезанные дольками. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке, 40-50 минут, готовность проверить шпажкой.

Режиссер и оператор кинокомпании «Новый курс» Сергей Лепихин

Сергей Лепихин, режиссер и оператор кинокомпании «Новый курс»

Любим готовить необычную закуску к Новому году. Для нее вам понадобятся:

Огурцы нужно нарезать соломкой, а грудку полосками, все перемешать и подавать на стол.