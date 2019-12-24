«Голодные малыши тайком от отца таскали хлеб». В Прикамье родители наказывали детей, когда те просили еду

- Это была позиция отца, - рассказывает руководитель Кунгурского межрайонного следственного отдела Виталий Игнатенко. – Он считал, что детей нужно воспитывать именно таким образом, строго, через наказания.

В Кунгуре муж с женой отправлены под суд. Как сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю, 43-летняя женщина и 37-летний мужчина, оба местные жители, обвиняются в истязании несовершеннолетних (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и в неисполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ). Горе-отец уже ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.

Предварительное следствие завершено, уголовные дела направлены в суд. Следователи выяснили, что в неблагополучной семье жили пятеро детей от 2 до 17 лет – два сына и три дочери. Ровно год - с июня прошлого года по июнь нынешнего – родители регулярно били детей, жестоко с ними обращались, причиняли им физические и психические страдания.

Дети жили в антисанитарных условиях, у них не было достаточно продуктов питания и одежды. К слову, старшие дети – 17-летняя девочка и 11-летний мальчик, были главе семейства неродными.

- Дети постоянно не доедали, - сообщил «Комсомолке» Виталий Игнатенко. – Их кормили редко и мало. Могло быть так, что родители поели, а детям ничего не оставили. Были дни, когда дети вообще ничего не ели, или за целый день им могли дать воду и булку – одну на всех. А однажды ребята взяли погрызть хлеб из холодильника, без согласия отца, и он их за это наказал.

В неблагополучной семье жили два сына и три дочки.Фото: Алексей ФОКИН

Меры воспитания были жесткими – детей били. Причем, мать тоже прикладывала к этому руку. Старшие учились в школе, и синяки заметили учителя, они и обратились в полицию. Кроме того, в полицию после конфликта с отчимом обратилась и старшая 17-летняя дочка.

Когда в дом пришли с проверкой, ахнули. Везде беспорядок, холодильник пустой, школьникам негде делать уроки. Мать нигде не работала, сидела дома с младшими детьми, а отец перебивался непостоянными заработками. Семья жила в частном секторе Кунгура и время от времени переезжала с места на место – кочевали из одного съемного жилья в другое.

В отделе опеки и попечительства Кунгура «Комсомолке» сообщили, что после увиденного всех пятерых детей из семьи забрали и поместили в Центр помощи детям, а сейчас они живут в приемной семье в Кунгурском районе. Старшая дочь уже получает профессию в кунгурском училище, живет в студенческом общежитии и приезжает в приемную семью на выходные.

Супругов ограничили в родительских правах и завели на них уголовное дело. В отношении старшей дочки мать лишили родительских прав. Следователи считают, что вина родителей полностью доказана. Теперь им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.