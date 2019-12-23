2019-12-23T15:06:40+03:00
Общество

В Перми половину улицы Революции открыли для автомобилей

По второй половине дороги движение начнется только в следующем году
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Перми.Фото: пресс-служба администрации Перми.
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Автобусы и автомобили вновь начали ходить по улице Революции. В субботу, 21 декабря, открылось движение на участке от Куйбышева до Комсомольского проспекта. Правда, пока только в одном направлении - со стороны Центрального рынка, но по двум полосам, как это было и до ремонта.

А открытие движения по направлению от Комсомольского проспекта в сторону улицы Куйбышева запланировано только на следующий год. Дело в том¸ что на второй половине улицы Революции реконструкция еще продолжается: укладывают трамвайные рельсы на монолитное основание, чтобы снизить шум и дребезжание от идущих по улице трамваев.

- Прокладку трамвайных путей на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта планируем завершить уже в следующем году, - рассказали в МКУ «Пермблагоустройство». - Стрелочные переводы для новых путей будут изготавливаться на протяжении всей зимы, весной подрядчик приступит к их монтажу. Так что трамваи пойдут по улице Революции только осенью. И автомобильное движение откроется не ранее середины года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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