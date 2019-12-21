Катерина Шпица просит помочь родственнику актера из «Реальных пацанов», которого искалечили 5 отморозков

Восемь лет назад двоюродный брат актера Николая Наумова, который снялся в роли Коляна из «Реальных пацанов», заступился за девушек и пошел один против пятерых отморозков.

Они жестоко избили 24-летнего парня, один из них прыгал на его голове. Смельчак превратился бы в безнадежного калеку, если бы не помощь неравнодушных людей, в том числе, и читателей «Комсомолки», о которой попросил актер. Они помогли семье Даниила Сафина оплатить дорогостоящую операцию в Бонне, где сутки лечения стоили более 800 евро. Но медики предупредили: предстоят годы упорных тренировок и мероприятий по реабилитации.

Пермская актриса из Перми Катерина Шпица сообщила на своей странице в Instagram: деньги на лечение у родных Даниила закончились. И попросила помочь ее и нашему земляку.

- Я знаю, что многие из вас не любят сборы средств в аккаунтах знаменитостей, - написала актриса. - Но при возможности - кто бы не стал топить за своих! И я буду топить за моего земляка, молодого мужчину, который 8 лет назад, чудом не умерев, защитил на улице незнакомых девушек от 5 отморозков. Они избили его, а один из них прыгал на Даниной голове и сломал ему свод основания черепа. Мама Дани, которому в тот момент пророчили смерть, сделала всё, чтобы сын дышал, жил, и теперь он уже умеет писать, немного говорит, качает пресс по 200 повторений! Сейчас у материнского сердца одна мечта - второй раз в жизни научить своего сына ходить. Нужен курс реабилитации в Москве стоимостью около 250 тысяч рублей. За 8 лет восстановительного лечения у семьи резервов не осталось. Тот мизер, что удалось отсудить у преступников, уже давно потрачен. Для новогоднего чуда: карта Сбербанка 4276490026928384 Лариса Петровна С. Вашему вниманию история Дани в фильме Антона Богданова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/750994" frameborder="0"></iframe> Родственника Коляна из "Реальных пацанов" искалечили 5 отморозков..

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