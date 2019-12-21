2019-12-21T09:10:20+03:00
Происшествия

«Дым от собственных кальянов они приняли за пожар». В пермском клубе ранним утром произошла паника и началась давка

Спровоцировало это событие отключение света в микрорайоне Крохалево
Андрей МАТЛИН
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Посетители клуба запаниковали от собственных кальянов.Посетители клуба запаниковали от собственных кальянов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В три часа утра сегодня, 21 декабря, в круглосуточном клубе «Сахар», расположенном на третьем этаже торгово-делового центра «Навигатор» в микрорайоне Крохалева в Перми произошла настоящая паника. В клубе вдруг потух свет. Поскольку в заведении разрешается курить кальяны и сигареты, в воздухе витал густой дым. Кто-то крикнул, что начался пожар, и люди бросились к выходу. Но в темноте они не смогли его найти и стали давить друг друга. Тогда перепуганные посетители стали звонить с мобильников по тревожным телефонам. Вскоре подоспели сотрудники городской службы спасения, людей вывели из помещения.

- Как мы выяснили, в микрорайоне Крохалево на два часа отключили свет, погас он и в клубе, - объяснили спасатели отряда ГОР №8. - В зале горела только одна тусклая лампочка от бесперебойника. Она освещала клубы дыма, которые скопились от кальянов и сигарет. Вот люди и решили, что началось задымление из-за пожара. Произошла паника. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили спасатели, посетители постарше после инцидента начали покидать клуб.

- Но молодежь успокоилась, оставшиеся включили в телефонах фонарики и продолжили гулять, - рассказали они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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