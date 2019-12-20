В выходные в Пермском крае ожидаются сильные морозы

После относительно теплой погоды в Пермский край придут настоящие уральские морозы. По прогнозам синоптиков пермского ГИС-центра при ПГНИУ, температура опустится ниже -22 градусов.

Снежная пятница сменится безоблачной субботой. Вечером в пятницу похолодает до -7…-12 градусов. А в ночь на 21 декабря температура в Перми и в крае опустится до - 15 градусов и до - 20 по востоку края. Днем в Прикамье ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха от -10…-12° по югу и западу края до -18° по востоку.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, морозы усилятся. Температура опустится до - 20…-22, в низких местах до - 25 градусов. Ожидается малооблачная и безветренная погода. Однако днем снова потеплеет до - 10…-15. Ожидается увеличение облачности. Теплее всего будет в северо-западных районах края.

В начале следующей недели возможно потепление, но на территории Прикамья температура будет отрицательная.